مسلح يفتح النيران على عدة أشخاص داخل مركز تسوق بواشنطن

منذ 1 ساعة شئون خارجية
مسلح يفتح النيران على عدة أشخاص داخل مركز تسوق بواشنطن
الشرطة الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام بواشنطن عن قيام مسلح بفتح النيران على عدد من المواطنين الأمريكيين داخل أحد “مراكز التسوق” القائمة في مقاطعة ثورستون التابعة لولاية واشنطن منذ وقت قليل.

وقد نقلت الشبكة الأمريكية “آيس فلوريدا” عن شهود عيان للحادث تعليقاتهم على الواقعة حيث أعلنوا أن مسلح قد قام بإطلاق عشرة أعيرة نارية على الأقل داخل مركز للتسوق قائم في مقاطعة ثورستون، بينما أعلنت مصادر في الطوارئ “إنه من المحتمل أن تكون هناك إصابات، ولكن لم يتم تأكيد أي منها على الفور”.

وقد أعلن المسؤولين الأمريكيين أن الطلقات قد أطلقت من خارج وداخل مراكز التسوق، وقد أشارت إلى أن المسلح كان طويل القامة، وكان يطلب من المواطنين الابتعاد عن الطريق، كما كان يطلب منهم التحرك.

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