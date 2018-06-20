بعد انسحاب أمريكا بساعات .. روسيا تعلن ترشُحها لمجلس حقوق الإنسان

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أعلن ممثل الدولة الروسية الدائم في المنظمة الدولية “الأمم المتحدة” اليوم الأربعاء عن تقدم دولته بطلب من أجل الترشح لانتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للمنطقة الدولية للفترة من عام 2021 وحتى عام 2023، ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من المجلس بساعات قليلة.

وقد تابع السكرتير الصحفي للبعثة الروسية “فيودور ستيسوفسكي”، أن بلاده سوف تواصل عملها البَنّاء في مجلس حقوق الإنسان بهدف الحفاظ على المساواة في الحوارة والتعاون في مجال حقوق الإنسان، ولهذا الغرض تقدمت روسيا بترشيح نفسها في انتخابات المنظمة الدولية للفترة من عام 2021 وحتى عام 2023”.

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ويجدر الإشارة هنا إلى أن عضوية الدولة الروسية في مجلس حقوق الإنسان الدولي قد انتهت خلال شهر ديسمبر لعام 2016، بعد أن قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس العام بالتصويت، ولهذا لم يُعاد انتخاب روسيا لمجلس حقوق الإنسان مرة ثانية.

وقد أعلنت “نيكي هيلي”، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة بانسحاب دولتها من مجلس حقوق الإنسان مساء أمس الموافق الثلاثاء 19 يونيو الجاري لعام 2018.

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