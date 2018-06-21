أوروبا تتفق على التعاون مع شمال إفريقيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

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اتفقت دول الاتحاد الأوروبي ، على المزيد من التعاون ، بينها وبين دول شمال إفريقيا والنيجر ، بهدف الحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين ، إلى دول أوروبا ، وذلك بحسب ما ذكرت اليوم الخميس ، وكالة « رويترز » للأنباء .

وزادت « رويترز » ، أنه بحسب مشروع بيان مشترك ، صادر عن الاتحاد الأوروبي ، أمس الأربعاء ، فإن 10 من زعماء أوروبا ، سوف يجتمعون في العاصمة البلجيكية بروكسل ، الأحد المقبل ، وسوف يتعهدون خلال اجتماعهم ، بمواصلة التعاون من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية ، إلى دول أوروبا ، فضلا عن تقييد طالبي اللجوء عبر الكتلة .

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ومن المقرر ، أن تلتقي المستشارة الألمانية ، أنجيلا ميركل ، نظرائها من « فرنسا ، إيطاليا ، اليونان ، إسبانيا ، مالطا ، بلغاريا ، بلجيكا ، وهولندا » ، لعقد قمة طارئة بشأن الهجرة ، وهي قضية تهدد استقرار ائتلافها الحاكم في ألمانيا ، بينما يغيب عن لقاء الأحد المقبل ، «بولندا ، المجر ، وجمهورية التشيك » ، الذين رفضوا برنامجا لمشاركة المتحدثين ، باللجوء عبر الاتحاد الأوروبي ، حيث يتبعون سياسة صارمة ، ترفض قبول اللاجئين .

بعض عناصر الإعلان المشترك للاجتماع ، تتضمن توسيع التعاون ، مع « مصر ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، والنيجر » ، للحد من عبور المهاجرين غير الشرعيين ، سواحلهم إلى أوروبا ، فضلا عن دعم عملية بحرية مشتركة ، طويلة الأمد ، في البحر الأبيض المتوسط ، بغرض تدريب حرس السواحل الليبيين ، والتشدد في منح التأشيرات ، للدول التي تواجه مشكلات ، في استعادة مواطنيها ، الذين يفشلون في الحصول على اللجوء فى أوروبا ، إضافة إلى تقديم مزيد من الدعم المالي ، وغيره ، لدول المواجهة ، مثل إيطاليا واليونان .