تدشين أكبر مطار في العالم بتركيا وطائرة أردوغان تنفذ أول هبوط في مدرجه

Advertisements

قامت طائرة الرئيس “رجب طيب أردوغان” بتنفيذ أول هبوط في المطار الجديد بتركيا وهو الثالث و الذي سوف يكون أكبر مطار على مستوي العالم وسوف يتم تدشينه في أكتوبر القادم، وحلقت طائرة TC-ANK التى يمتلكها الرئيس التركي رجب طيب اردغان عبر مطار “غازي عنتاب” جنوب تركيا، وتم هبوطها في مطار اسطنبول الثالث.

وبهذا أصبحت طائرة الرئيس التركي اردوغان أولى الطائرات التي تهبط في مطار العاصمة اسطنبول الثالث وهبطت الطائرة في مدرج يصل طوله لنحو 3 آلاف و750 مترا وعرضه ستون مترا، وعند وصول الرئيس التركي “رجب أردوغان ” قام وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري ومن يعملون في المطار باستقباله.

Advertisements

وقامت طائرة الرئيس “رجب طيب أردوغان” بأول عملية هبوط على الإطلاق في مطار اسطنبول الضخم الجديد يوم الخميس.

ولقد استكمل المطار الجديد بنسبة 90 بالمائة، حيث أنه أكبر مشروع في العالم تم بناؤه من الصفر عند الانتهاء منه، في المرحلة الأولى، سيستقبل المطار 90 مليون مسافر سنويًا بعد المرحلة الثانية من البناء ، والتي من المتوقع أن تكتمل في عام 2023 ، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 150-250 مليون، باستثمار قدره 120 مليون يورو (141 مليون دولار) .

هذا وسيكون مطار اسطنبول الجديد موطنا لأكبر مجمع تسوق في العالم معفى من الرسوم الجمركية، يتكون مجمع التسوق الذي تبلغ مساحته 53000 متر مربع من ستة أقسام ، بما في ذلك المتاجر الفاخرة ومفاهيم البازار، وبعد إطلاق المطار الجديد، سيتم استبدال مطار أتاتورك على الجانب الأوروبي من المدينة بحديقة ضخمة تسمى “حديقة الشعب” ، كما أعلن أردوغان في وقت سابق.

وبيّن الرئيس التركي أردوغان عند هبوط طائرته حيث قال: “نعيش سعادة بالغة إنشاء مطار مهيب .. أسأل الله أن يكون المطار خيرا على تركيا وشعبها والإنسانية جمعاء”، وقال وزير العدل “عبد الحميد” جول يوم الجمعة ان المطار الجديد في اسطنبول سيحول تركيا الى علامة تجارية.

وفى مقابلة مع قناة “كانال 24” الاخبارية التركية قال جول انه سيتم توظيف اكثر من 100 الف شخص فى المطار الجديد فى مرحلته الاولى من البناء المتوقع ان تفتح رسميا امام حركة الطيران يوم 29 اكتوبر.

“في أعقاب ذلك ، سيكون هناك مئات الآلاف من الآثار اللاحقة، وسيتحول إلى أكبر مطار في العالم يستضيف 150 مليون مسافر تركيا إلى علامة تجارية.