الإمارات تصدر بيان لإدانة حادث تفجير أديس أبابا.. وتؤكد على تضامنها مع إثيوبيا

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أعلنت دولة الإمارات عن إدانتها للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمع مؤيد لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والذي وقع اليوم السبت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وأسفر عن عدد سقوط عدد من الجرحى والمصابين.

وقد أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات في بيان صادر عنها اليوم جاء فيه التالي “إن دولة الإمارات تدين هذا العمل الإرهابي الإجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار الدولة الإثيوبية، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية”.

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وقد أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة عن “موقفها الثابت والرافض على مختلف أشكال الإرهاب والعنف الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين عرق أو دين وأياً كان مصدره أو منطلقاته”، ودعت جميع دول العالم إلى التعاون من أجل مواجهة تلك الآفة الخطيرة والعمل على اجتثاثها بشكل كامل حفاظاً على سلامة وأمن المجتمع الدولي.

وقد جاء في ختام بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن تضامنها مع الدولة الإثيوبية من أجل مواجهة التطرف والعنف، مع الأعراب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع الجرحى ومصابي حادث تفجير أديس أبابا.

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