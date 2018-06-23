الشرطة التركية تقبض على 47 شخصاً قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

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قامت شرطة الدولة التركية بإلقاء القبض على سبعة وأربعين شخصاً في إطار عملية “داخل الجيش” والتي استهدفت من يعتقد أنهم من “أنصار شبكة تتهمها العاصمة التركية أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب” والتي وقعت قبل سنتين.

وقد أعلنت قناة “سي إن إن ترك” اليوم إن العملية التي بدأت من يوم الثلاثاء السابق قد استهدفت مائة وأربعة وعشرين شخصاً على صلة بضباط كبار بالجيش التركي متهمين بأنهم من أتباع رجل الدين التركي فتح الله كولن والذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية”.

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وقد أعلنت القناة “إن عملية الاعتقالات قد ركزت على مدينة قونية في وسط الدولة التركية، وقد امتدت لأكثر من واحد وثلاثين أقليم، وقد أتت كل تلك الإجراءات الأمنية قبيل انتخابات الرئاسة التركية وانتخابات البرلمان التركية المقرر إجراؤها غداً الأحد”.

وقد أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع إلى المنظمة الدولية للأمم المتحدة عن تأكيده خلال شهر مارس السابق لعام 2018 أن الدولة التركية قد قامت بإلقاء القبض على مائة وستين ألف، كما قامت بعزل عدد مشابهاً من الموظفين في الحكومة منذ محاولة الانقلاب التي وقعت، وقد وجه اتهام رسمي إلى أكثر من خمسين ألف منهم مكثوا في السجن خلال مدة المحاكمة.

وقد اعلن محللون وسياسيون إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يتخذ من محاولة الانقلاب التي وقعت ذرية من أجل القضاء على المعارضة السياسية.

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