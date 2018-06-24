رئيس الوزراء المصري يستقبل نائب الرئيس العراقي بمطار القاهرة

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استقبل رئيس الوزراء المصري نائب رئيس العراق في مطار القاهرة، حيث وصل منذ وقت قليل إلى مطار القاهرة الدولي الدكتور اياد علاوي على رأس وفد سياسي رفيع المستوى لزيارة جمهورية مصر العربية ويقوم بلقاء عدد من المسؤولين داخل الدولة المصرية.

وقد استقبل نائب الرئيس العراقي الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء المصري، ومن المقرر أن يبحث الدكتور إياد علاوي خلال زيادته لمصر عدد من الملفات المشتركة بين الدولتين ومنها “تطور العلاقات المختلفة خلال الفترة التالية، إلى جانب بحث مشكلة الإرهاب في المنطقة العربية بأسرها، في الجانب الاقتصادي من المقرر أن يبحث الوضع الاقتصادي والتجاري بين الدولتين”.

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وقد قامت سلطات مطار القاهرة الدولي بإنهاء جميع إجراءات وصول نائب الرئيس العراقي والوفد المرافق له وقد تم استقباله في “إستراحة الحكومة”.

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