متابعة انتخابات تركيا.. اردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة ويتعهد بإصلاحات جديدة

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انتخابات تركيا ومتابعة مستمرة لنتائج الانتخابات نقدمها لكم، أردوغان يفوز بإعادة انتخابه رئيسا، فاز الزعيم التركي “رجب طيب اردوغان” بفترة ولاية جديدة مدتها خمس سنوات بعد أن حقق الفوز الكامل في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

هذا وقد حصل اردوغان على ما يقرب من 53٪ مع فرز جميع الأصوات تقريبًا، كان أقرب منافسيه Muharrem Ince على 31 ٪، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم الجمعة.

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وتعهد الرئيس اردوغان انه سوف يقوم ببناء قاعدة دعم قوية من خلال الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، ولكن هذا الرجل البالغ من العمر 64 عاما استقطب الرأي العام أيضا ، حيث قام بقمع الخصوم ووضع 160 ألف شخص في السجن.

الانتخابات تقسم قلب تركيا إلى قسمين

فاز أردوغان في الانتخابات الرئاسية، بالرغم من أنه الملقب برئيس تركيا المشاكس، هل سيثبت للشعب التركي حسن نواياه، هذا ما سوف يتضح لنا خلال فترة الرئاسية المقبلة، ولقد ألقى السيد أردوغان كلمة انتصار ساحقة من شرفة مقر حزبه في العاصمة أنقرة في الساعة 03:00 (00:00 بتوقيت جرينتش) ، معلناً أنه الفائز في هذه الانتخابات .

تأتي التهاني من زعماء إسلاميين من بينهم الرئيس الإيراني حسن روحاني. وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن “السلطة السياسية العظيمة والدعم الجماعي” لاردوغان.

وسيتولى الرئيس أردوغان سلطات جديدة كبرى بموجب الدستور التركي الجديد. تم التصديق على هذه التغييرات في استفتاء ضيق في العام الماضي من قبل 51 ٪ من الناخبين ، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات.

يشملوا:

تعيين كبار المسؤولين العموميين مباشرة ، بمن فيهم الوزراء ونواب الرؤساء القدرة على التدخل في النظام القانوني للبلاد القدرة على فرض حالة الطوارئ

يجادل بعض المنتقدين بأن الدور المعزز سيضع الكثير من السلطة في يد شخص واحد ، وأن نظام تركيا الجديد يفتقر إلى الضوابط والتوازنات للرئاسات التنفيذية الأخرى مثل فرنسا أو الولايات المتحدة.

ويؤكد أردوغان أن سلطته المتزايدة ستمكّنه من معالجة مشاكل تركيا الاقتصادية وهزيمة المتمردين الأكراد في جنوب شرق البلاد.

وفي خطاب النصر ، قال إن تركيا ستعمل بشكل أكثر حزمًا ضد الجماعات الإرهابية ، وستواصل “تحرير الأراضي السورية” حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم هناك.

كان أردوغان رئيسًا للوزراء لمدة 11 عامًا قبل أن يصبح رئيسًا في عام 2014، وبموجب الدستور الجديد، يمكن أن يرشح نفسه لولاية ثالثة عندما ينتهي دوره الثاني في عام 2023 ، مما يعني أنه قد يحتفظ بالسلطة حتى عام 2028.

هذا وعلى الرغم من أن 90٪ من وسائل الإعلام كانت مؤيدة للحكومة وتجنب المعارضة إلى حد كبير، إلا أن ملصقات وأعلام الرئيس تقاوم أي تحد في الشوارع، والانتخابات التي تجري في ظل حالة الطوارئ التي تقلص الاحتجاجات، والصحفيين والأكاديميين الناقدين الذين يتم سجنهم أو إجبارهم على المنفى، السيد أردوغان فقط حصلت على نصف البلاد وراءه.

وقالت المعارضة سيلين سايك بوكي للبي بي سي نحن نعيش في ظل نظام فاشي، لكن الأنظمة الفاشية لا تفوز عادة بالانتخابات بنسبة 53٪ ، وهي تفوز بنسبة 90٪، وهذا يدل على أن القيم التقدمية ما زالت موجودة ويمكن أن ترتفع.

في الوقت الحالي، هذا هو وقت السيد أردوغان، وبفضل سلطاته الجديدة الكاسحة، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، وقادرة على اختيار الوزراء وكبار القضاة، يصبح أقوى زعيم تركي منذ أن أسس والده أتاتورك.

سيأمل الآن أن يقود البلاد حتى عام 2023 على الأقل، أي بعد مرور مائة عام على إنشاء أتاتورك، وسيتعين على المعارضة المحبطة أن تلتقط نفسها وتتساءل مرة أخرى عما إذا كان يمكن أن يتعرض للضرب.

من فاز بمقاعد في البرلمان التركي؟

وقال أردوغان إن التحالف الحاكم الذي يقوده حزب العدالة والتنمية (AKP) حصل على أغلبية، في تصويت منفصل على الغرفة التي تضم 600 عضو، والأتراك في الخارج يلعبون دورا حاسما في التصويت لأردوغان.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن حزب العدالة والتنمية نفسه حصل على 42 في المائة من الأصوات للبرلمان بنسبة 99 في المائة، ما يمنحه 293 مقعدا وكان شريكها، MHP 11 ٪ و 50 مقعدا.

فاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بـ 23٪ فقط (146 مقعدًا) على الرغم من شعبية إينس في الانتخابات الرئاسية، في حين فاز حليفه القومي (Iyi) بـ 10٪ (44 مقعدًا).

النتائج البرلمانية التركية كما ذكرت من قبل وكالة الأنباء التي تديرها الدولة أناضول، حزب العدالة والتنمية 42 ٪. 23٪ HDP 12٪ MHP 11٪ Iyi 10٪

في تطور من شأنه إرضاء الناخبين الأكراد ، تجاوز حزب HDP المؤيد للأكراد عتبة الـ 10٪ اللازمة لدخول البرلمان مع 67 مقعدا، سوف تشكل ثاني أكبر فصيل المعارضة في الغرفة

ويأتي نجاح الحزب على الرغم من حقيقة أن المرشح الرئاسي صلاح الدين دميرتاس في سجن شديد الحراسة بتهمة الإرهاب، وهو ما ينفيه بشدة.

هل كانت عملية التصويت حرة ونزيهة؟

كان الأمن ضيقًا في مراكز الاقتراع وقبل التصويت، أثيرت مخاوف بشأن التخويف المحتمل للناخبين وتزوير الانتخابات، وكانت نسبة الإقبال على التصويت عالية حيث بلغت 87٪ تقريباً، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة الحكومية.

وقال نشطاء حقوق الإنسان إن الصحافة ليست حرة في الإبلاغ عن جميع الأطراف في تركيا وأصبحت أكبر سجان في العالم للصحفيين تحت حكم أردوغان، وفقا لمجموعات المراقبة.

وكان أردوغان قد حذر بالفعل منافسيه من إدعاء ارتكاب خطأ، قائلاً: آمل ألا يحاول أحد أن يلقي بظلاله على النتائج ويضر بالديمقراطية من أجل إخفاء فشلها.