تصريحات مثيرة يعلنها مرشح المعارضة السياسية بعد فوز “أردوغان” في الانتخابات التركية

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تصريحات مثيرة أعلنها مرشح المعارضة السياسية في الدولة التركية “محرم إنجه” حول الانتخابات الرئاسية التركية، حيث أعلن “إن الانتخابات التي أعلنها الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان عن فوزه بها تعد غير نزيهة”.

محرم إنجه: النظام السياسي التركي سوف يقوم على حكم الفرد

وحذر محرم إنجه من “أن النظام السياسي التركي سوف يطبق في البلاد بعد هذه الخطوة يعد خطير جداَّ، ويقوم على حكم الفرد”، وجاء تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في أنقرة بعد الإعلان عن فوز رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية.

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ويجدر هنا الإشارة أن رجب طيب أردوغان قد فاز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 52.5% من الأصوات الانتخابية التي شاركت في التصويت على الانتخابات، فيما تم الإعلان عن حصول مرشح المعارضة السياسية التركي محرم إنجه بنسبة 31%.

وقد صرح مرشح المعارضة السياسية التركية قائلاً “الانتخابات غير نزيهة منذ أن تمت الدعوة إليها وحتى تم الإعلان عن نتائجها، والنظام الذي سوف يطبق داخل تركيا اعتباراً من الآن يعد خطير جداًّ، ويقوم على حكم الفرد”.

ورغم إعلان محرم إنجه عن تقبله لنتيجة الانتخابات الرئاسية التركية إلا أنه دعا رجب طيب أردوغان بالابتعاد عن حكم الفرد، وأن يكون رئيساً للجميع”.

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