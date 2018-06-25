بعد فوز حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية التركية .. تابع مظاهر الاحتفالات الكردية

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احتفل العديد من الأكراد وكذلك الموالين إلى “حزب الشعوب الديمقراطي” والذي يتزعمه “صلاح ديمرتاش” بسبب فوزهم في الانتخابات البرلمانية التركية.

وقد قام العديد من الأكراد والموالين لحزب الشعوب الديمقراطي برفع الإعلام أمام مقر الحزب التركي القائم في مدينة “ديار بكر” بجنوب شرق الدولة التركية، بعد أن تم الإعلان عن فوز الحزب في الانتخابات البرلمانية.

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وقد حصل الأكراد على نسبة 11.6% من إجمالي المشاركين في التصويت بالانتخابات البرلمانية التركية مما يعني حصولهم على سبعة وستين مقعد في البرلمان التركي الجديد من أصل ستمائة مقعد.

وقد وجه المسؤولين في حزب الشعوب الديمقراطي انتقادهم إلى تدخلات رجال الأمن التركي والضغوط الأمنية التي تعرض لها سكان مناطق “شرق الدولة التركية، وجنوب شرق الدولة” في محاولة لمنع أنصار الحزب من التصويت في الانتخابات.

وقد أوضح العديد من المسؤولين في حزب الشعوب الديمقراطي، حدوث عشرات من الخروقات والمخالفات أثناء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية في العديد من المناطق والمدن التركية.

ويجدر هنا الإشارة إلي دخول حزب الشعوب الديمقراطي التركي مرة جديدة إلى البرلمان التركي ليكون بذلك هو أكثر حزب معارض داخل البرلمان التركي بعد “حزب الشعب الجمهوري”.

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