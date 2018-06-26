تابع .. الأمير “ويليام” فى زيارة للقدس وسط رفض اسرئيلي

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وصل الأمير “ويليام” ولي العهد الثاني على عرش بريطانيا، اليوم الإثنين، إلى إسرائيل ضمن جولة في المنطقة تستغرق 5 أيام، وقد هبطت طائرة الأمير والذى يبلغ من العمر (36 عاما) من سلاح الجو الملكي البريطاني في مطار تل أبيب قادمًا من رحتله فى المملكة الأردنية.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” منتقدا، على زيارة الأمير البريطاني بعد اعتباره القدس أرضًا محتلة، ومن المقرر أن يتوجه الأمير ويليام خلال تواجده إلى المناطق الخاضعة تحت ولاية السلطة الفلسطينية.

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وسيحل الأمير ضيفًا على فندق الملك داوود بالقدس، وهو المقر الإداري لبريطانيا خلال الانتداب البريطاني على فلسطين، قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وجاءت هذه الزيارة في وقت حساس في المنطقة بعدما قام الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بزيارة القدس معترفًا بأنها عاصمة لإسرائيل وتم نقل السفارة الأمريكية إليها، وهو ما أثار موجة غضب عارمة اجتاحت كل الأقطار العربية والإسلامية ونتج على أثرها مواجهات عنيفة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

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