تعليقاً على نتائج الانتخابات التركية.. الجارديان: ولاء أردوغان لنفسه يفوق ولائه لما سواها

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صرحت الصحيفة البريطانية “الجارديان” معلقة على فوز الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في الانتخابات الرئاسية وفوز حزب في الانتخابات البرلمانية، أنها خطوة كبرى على طريق حكم الفرد الواحد.

كما أشارت الصحيفة إلى نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدة أن في ذلك تطور باعثاً قوياً على القلق في دولة هي أكبر عضو مسلم في حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

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وقد أعلنت صحيفة “الجارديان”، أن الدولة التركية تشهد منذ شهر يوليو السابق، فرض حالة الطوارئ مما يؤدي إلى تعذر الاعتقاد بأن “الحملات الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية” قد شهدت منافسة عادلة ونظيفة، في دولة تسيطر فيها الحكومة على جميع وسائل الإعلام، مما يدل على حرمان المعارضة وأحزابها من الحصول على تغطية إعلامية عادلة ومتساوية للدعاية، والتي حصل عليها الحزب الحاكم.

هذا وأعلنت الجارديان، أن الصحفيين والحقوقيين داخل الدولة التركية قد تعرضوا إلى الاضطهاد وتعرضوا إلى السجن بتهم تتعلق بالإرهاب في بعض الأحيان، ومما يدعو إلى السخرية أن أحد المرشحين الستة إلى الرئاسة التركية قد خاص حملته الانتخابية وهو بالسجن.

وقد أطلقت الصحيفة البريطانية تحذير من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل نظامه السياسي الجديد الذي يتمتع فيه بمطلق السلطات بات قادراً على إصدار تشريعات عبر المراسيم.

وأضافت الصحيفة أن القضاء الذي كان يعد الشوكة في خاصرة الرئيس التركي، والذي تمكن خلال الفترة الأخيرة من استبعاد عدد كبير من رجال القضاء على مدار العام السابق 2017، وأصبح تعيين القضاة من صلاحيات رئيس الدولة التركية والحزب الحاكم.

وأشارت صحيفة الجارديان أن “رجب طيب أردوغان” هو سياسي طور حزباً ثم بات هو هذا الحزب، والآن أردوغان في الطريق لكي يصبح دولة، وفي عام 2003 سوق أردوغان لنفسه باعتباره تكنوقراط، وقبل أن يرتدي العباءة الإسلامية، إن ولاء أردوغان لنفسه يفوق ولاءه لما سواها، وفي سبيل تحقيق الفوز في تلك الانتخابات انضم أردوغان إلى حزب قومي متطرف كان معارضاً له في الوقت السابق.

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