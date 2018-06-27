بحجة الانقلاب الذي وقع منذ عامين.. تركيا تعتقل 192 عسكرياً اليوم

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أعلنت وسائل الإعلام التركية كما صرح عدد من المسؤولين داخل الدولة التركية عن قيام السلطات الأمنية باعتقال ما يقارب من مائة واثنين وتسعين عسكرياً في عمليات قد استهدفت المشتبه في تقديمهم الدعم إلى “فتح الله كولن” رجل الدين المقيم خلال الوقت الراهن في واشنطن.

وقد اتهمت السلطات الأمنية التركية فتح الله كولن والعسكريين الذين تم إلقاء القبض عليهم بمحاولتهم للانقلاب الذي وقع منذ سنتين، وأعلن مكتب الادعاء بالعاصمة التركية أنقرة “أن ضابطاً سابقاً برتبة بريجادير جنرال وثلاثين طياراً كانوا ضمن تسعة وتسعين عضواً في سلاح الجو ربما توجه لهم اتهامات في تحقيق بدأ في أنقرة وعشرين إقليماً آخر”.

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وأوضح مكتب الادعاء “أن المعتقلين يشتبه في تواصلهم مع شبكة كولن عبر كبائن هاتفية في الشوارع وهي الوسيلة التي يعتقد أن مؤيدي الجماعة يستخدمونها”، وقد أعلنت وكالة أنباء الأناضول عن وجود سلسلة عمليات أمنية أخرى قد تم خلالها اعتقال ثلاثة وتسعين شخص من القوات البحرية، والبرية، وكذلك خفر السواحل.

وتعمل السلطات الأمنية التركية خلال الوقت الراهن بشن مزيد من العمليات الأمنية بشكل منتظم ضد من يشتبه أنهم من مؤيدي رجل الدين كولن منذ محاولة الانقلاب التي وقعت خلال شهر يوليو لعام 2016 والتي راح ضحيتها مائتين وخمسين قتيلاً.

وقد قام السلطات الأمنية التركية مساء أمس الثلاثاء باعتقال مائة واثنين وثلاثين شخصاً في عمليات في جميع أنحاء الدولة التركية، ويجدر هنا الإشارة أن الأمم المتحدة قد أعلنت خلال شهر مارس السابق “أن تركيا قد اعتقلت مائة وستين ألف في المجمل، وعزلت ما يقارب من هذا العدد من الخدمة الحكومة منذ محاولة الانقلاب”.

وقد وجه عدد من حلفاء الدولة التركية في الغرب نطاق تلك الحملة الأمنية وقد وجه اتهام إلى الرئيس التركي بمحاولة استغلال الانقلاب للتضييق على المعارضة السياسية التركية بينما تعد أنقرة تلك الإجراءات ضرورية من أجل حماية الأمن القومي.

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