ترامب يطلب من الكونغرس منحه مزيد من السلطات.. لإشعال حرب تجارية مع الصين

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صرح الموقع الإخباري الأمريكي “يو إس آيه توداي” أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” سوف يطلب من الكونجرس أن يمنحه المزيد من السلطات من أجل الحد من الاستثمارات الصينية داخل واشنطن.

وقد أعلن الموقع الإخباري الأمريكي نقلاً عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي أن طلب دونالد ترامب شمل الاستثمارات التي تقوم بها أي دولة تتهمها واشنطن بسرقة معداتها التكنولوجية”.

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وأشارت المصادر أن دونالد ترامب قد شدد أكثر من مرة في طلبه على فرض قيود على “الشركات الصينية” التي تعمل في مجال التكنولوجيا على وجه التحديد.

وقد صرح الرئيس الأمريكي مساء أمس الثلاثاء على دعمه لأي جهود من جانب الكونجرس من أجل تعزيز سلطات اللجنة البرلمانية للاستثمار الأجنبي.

وقد أعلنت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية أن الشركات الأمريكية ومنها شركة جنرال موتورز وشركة آبل قد تعرض إلى أشكال جديدة من الانتقام من قبل السلطات الصينية.

في نفس الوقت أعلن عدد من الخبراء عن قلقهم حيال تلك الخطوات من أن تكون بمثابة لتدخل الحكومة في السوق الحر، ومن ثم تحول جذري للولايات المتحدة الأمريكية قد يكون مدمراً بالنسبة إلى الجانبين.