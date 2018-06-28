تابع .. تصريحات الأمير “ويليام” بعد زيارته الرسمية للقدس

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أعلن “ويليام” الأمير البريطاني خلال كلمته أمام عدد من الفلسطينيين داخل مقر القنصلية البريطانية العامة بالقدس الشرقية قائلاً، رسالتي هذه الليلة هي أننا لم ننساكم، لقد كانت تجربة مفعمة أن ألتقي بكم، وبفلسطينيين آخرين يعيشون في الضفة الغربية والاستماع إلى قصصكم.

وأضاف الأمير “ويليام”، غالباً ما يتم سرد قصة الشعب الفلسطيني فقط من خلال عدسة الصعوبة والصراع، ولكن هناك قصة أخرى كان من دواعي سروري أن ألمسها اليوم، رأيت عرضاً لا ينسى للثقافة والضيافة الفلسطينية، كانت الدبكة، والغناء، والرقص تتحول إلى صورة جميلة، متحركة وبهيجة.

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وأوضح قائلاً، وكان المطبخ لذيذا تماما، كل هذه جوانب لثقافة طويلة ومتنوعة وحيوية تجد التعبير عنها بطرق متعددة، ليس فقط موسيقاكم، ولكن أيضًا شعركم وأدبكم، تكمن تقاليدكم الدراسية الغنية في الأهمية التي تولونها للتعليم، أنا أعرف كم نحن في المملكة المتحدة نستفيد من العديد من الحاصلين على منحة Chevening وغيرهم من الشباب الفلسطيني المتميزين الذي يدرسون في بريطانيا، وقد سعدت بمعرفة القيمة التي تولونها أيضًا لهذا التبادل الثقافي.

وأعرب الأمير “وليام” عن دهشته من عدد الناس في المنطقة الذين يريدون الحصول على سلام دائم وعادل في المنطقة، وكان هذا واضحاً جداَّ بين الشباب الذين التقيت بهم، والذين يتوقعون فصل جديد من التاريخ في تلك المنطقة.

وصرح الأمير ويليام قائلاً، من دواعي سروري أن أكون في القدس هذا المساء، في أول زيارة رسمية يقوم بها أحد أفراد عائلتي، لقد كان الترحيب بي كبيراً، وأنا ممتن بشكل خاص للرئيس “محمود عباس أبو مازن” على شرف الغداء الذي قدمه لي بعد ظهر اليوم، وعلى الفرصة التي أتاحها لي باللقاء مع العديد من زملائه المقربين.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الأمير البريطاني “ويليام” قد قام بزيارة مخيم الجلزون للاجئين القائم في “رام الله” من أجل الاطلاع على عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إلى جانب تفقده لوضع اللاجئين وهناك قد رحب به أطفال المدارس إلى جانب سماع الأسماع الأمير البريطاني لقصص الأطفال وطموحاتهم في المستقبل والتحديات التي تواجههم.

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