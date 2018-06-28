متابعة .. حريق هائل في مصفاة عبادان للنفط بإيران

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أعلنت مصادر إيرانية محلية عن اندلاع حريق في “مصفاة عبادان للنفط” خلال وقت متأخر جداً من يوم الأربعاء، وتقع المصفاة في جنوب غرب الدولة الإيرانية.

وقد أسفر الحريق عن إصابة ستة أشخاص تبعاً للإحصاءات الأولية عن الحادث، وقد أعلنت مصادر إيرانية إن القوات الأمنية قد حاولت إخماد النيران ولكنها لم تتمكن إلى الوقت الراهن من السيطرة على الحريق.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن مصفاة عبادان الإيرانية تقع في مدينة عبادان الواقعة في جنوب محافظة خوزستان، وقد اكتمل إقامة تلك المصفاة منذ عام 1912م، وكانت المصفاة الإيرانية خلال عام 1980م تكرر 630 ألف برميل من النفط بشكل يومي أي بما يعادل خمسة وستين في المئة من طاقة الدولة الإيرانية في تكرير البترول.

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