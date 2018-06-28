تابع .. اتهام جديد تم توجيهه لمدير حملة ترامب السابق

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أعلنت السلطات الأمريكية عن وجود صلات قوية ما بين المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية “بول مانافورت” وبين “أوليج دريباسا” رجل الأعمال الروسي، وهو من أحد أقطاب قطاع المعادن ومعروف بعلاقته القوية مع “فلاديمير بوتين” الرئيس الروسي.

وقد أعلن ضابط في مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف ي أي” قائلاً، أنه راجع الإقرارات الضريبية لشركة يملك فيها مانافورت وزوجته حصة مسيطرة، وأنها كشفت عن قرض بقيمة 10 مليون دولار من ديريباسكا.

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كم أعلنت السلطات موافقتها على طلب تفتيش الوحدة السكنية التابعة “بول مانافورت” في ولاية فرجينيا ما نتج عنه الحصول على العديد من الأدلة الهامة في الاتهامات الموجهة من قبل المحقق “روبرت مولر” ضد بول مانافورت، في إطار التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في حملة الرئاسة الامريكية عام 2016.

ويقوم المحقق “روبرت مولر” بالتحقيق في الروابط المالية ما بين “بول مانافورت” ورجل الأعمال الروسي حيث أنه من ضمن رجال الأعمال الروسيين الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات في شهر أبريل السابق 2017.

ويخضع “بول مانافورت” خلال الفترة الراهنة إلى الإقامة الجبرية في منزله، ويتعين عليه ارتداء أجهزة مراقبة والتي تقوم برصد موقعه، ويجدر هنا الإشارة إلى أن مانافورت، وكذلك ريك جيتس قد قاما بتسليم نفسيهما إلى السلطات الأمريكية خلال شهر أكتوبر السابق بعد توجيه اثنى عشرة تهمة إليهم بالتآمر ضد أمريكا والتآمر من أجل تبيض الأموال.

كما تم توجيه اتهام جديد إلى “بول مانافورت” من قبل المحقق “روبرت مولر” بالاحتيال المصرفي خلال شهر فبراير السابق 2018، كما أعلن ممثلو الادعاء أن لديهم أدلة على أن “مانافورت” قد حصل على رهن عقاري بقيمة تصل إلى تسعة مليون دولار باستخدام معلومات خاطئة تتضمن أرباح معدلة وبيانات تعد مفقودة، وقدرت قيمة العقار بأكثر من قيمته الفعلية بملايين الدولارات.

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