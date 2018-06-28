ترامب لـ«الجمهوريين»: وافقوا على مراجعة شاملة لسياسات الهجرة

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طالب الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، أعضاء الحزب الجمهوري ، الذي ينتمي إليه ، في مجلس النواب ، مساء أمس الأربعاء ، بالموافقة على إجراء مراجعة شاملة ، لسياسات الهجرة ، إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

راديو « صوت أمريكا » ، ذكر في نشرته باللغة الإنجليزية ، أن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، ناشد الجمهوريين مجددا ، عدم تبديد وقتهم ، في دراسة الاقتراحات الخاصة بسياسة الهجرة ، على أن يتم إرجاء ذلك ، إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ، المقرر انطلاقها ، في شهر نوفمبر المقبل .

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دونالد ترامب ، قال إن موافقة الجمهوريين ، على مشروع قانون ، بشأن مراجعة شاملة لسياسات الهجرة ، سوف يكون نصرا سياسيا ، للجمهوريين ، في الكونجرس الأمريكي .

واتهم الرئيس الأمريكي ، الجمهوريين ، بممارسة المناورات ، دون أن تكون لديهم النية على الإطلاق ، لاتخاذ أي خطوة ، من شأنها حل مشكلة الهجرة ، التي طال بها الأمد .

يذكر أن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، يؤيد فرض حظر ، على دخول المهاجرين ، إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، بينما أكدت المحكمة العليا ، مؤخرا ، أن ترامب يملك سلطة تقديرية واسعة ، في تحديد من يدخل ، ومن لا يدخل ، إلى الولايات المتحدة الأمريكية .