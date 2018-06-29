تنفيذاً لاتفاق الخرطوم.. جنوب السودان تعلن هذا القرار الهام

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أعلن “سلفا كير ميارديت” رئيس جنوب السودان، عن قرار يقتضي بوقف إطلاق النار في جميع الأنحاء التابعة لدولته، وذلك القرار يسري من يوم الجمعة الموافق 30 من شهر يونيو الحالي لعام 2018 إلى أجل غير مسمى.

وتأتي تلك الخطوة في إطار العمل على تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، والذي تم توقيعه من قبل المعارضة في “الخرطوم ” عاصمة الدولة السودانية مساء يوم الثلاثاء.

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وقد وجه رئيس جنوب السودان من خلال قراره، والذي قد تم الإعلان عنه من قبل التليفزيون القومي بجنوب السودان مساء أمس الخميس إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان بالسماح للمساعدات الإنسانية وقوافل الإغاثة بالوصول إلى المدنيين المستهدفين دون أي عائق لها.

وطالب الرئيس قواته أن تبقى يقظة في المواقف الدفاعية، ولها الحق في الرد في حالة الدفاع عن النفس، ويجدر هنا الإشارة إلى أن جنوب السودان قد قامت بالتوقيع يوم الثلاثاء السابق عن “إعلان مبادئ” تقر بوقف إطلاق النار في جنوب السودان، على أن يدخل ذلك القرار في حيز التنفيذ خلال 72 ساعة من توقيع إعلان المبادئ.

وقد جاء أيضًا في اتفاق إعلان المبادئ عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكذلك الأسرى إلى جانب فض الاشتباك وسحب القوات المتمركزة بجنوب السودان.

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