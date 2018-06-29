كوريا الجنوبية تعلن عن سبب تحالفها مع الولايات المتحدة

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صرح “مون جيه إن” رئيس كوريا الجنوبية أن الخطوات التي اتخذت في الفترة الأخيرة نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية لم تكن لتحدث لولا قوة الردع المتمثلة في التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية والتحضيرات التي اتخذت جنباً إلى جنب من أجل التواصل مع كوريا الشمالية بشكل دبلوماسي”.

وأضاف رئيس كوريا الجنوبية قائلاً “الاجتماعات الناجحة بين كوريا الشمالية وبين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، والخطوات التي اتخذت نحو إخلاء شبة الجزيرة الكورية بشكل كامل من الأسلحة النووية، ونحو إحلال السلام الدائم لم يكن ليحدث بدون قوة الردع والموقف الأولى للتحالف بين كوريا الجنوبية وواشنطن”.

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وجاءت تلك التصريحات من رئيس كوريا الجنوبية في رسالة بمناسبة “ذكرى افتتاحا مقر قيادة الأمم المتحدة”، والمقرر الجديد للقوات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في كوريا الجنوبية بقاعدة “كامب همفريوز” بجنوبي سول.

ويعتزم مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة كوريا الشمالية خلال الأسبوع القادم من أجل مناقشة خطط نزع السلاح النووي، وقد أعلنت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن وزير الخارجية الأمريكي قد قام بإلغاء اجتماع له كان من المقرر عقده مع وزير الخارجية الهندي في واشنطن في السادس من يوليو ليتسنى له الذهاب إلى كوريا الشمالية.

وتعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي هي الزيارة الأولى له إلى كوريا الشمالية، منذ أن تم عقد قمة بين كيم جونج زعيم كوريا الشمالية وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحادي عشر من شهر يونيو الجاري في سنغافورة.

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