تابع تفاصيل مقتل 5 في حادث إطلاق النار على مكتب “صحيفة محلية” في الولايات المتحدة الأمريكية

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أعلنت السلطات الأمريكية الأمنية عن مقتل ما لا يقتل عن 5 أشخاص، كما أصيب عدد آخر بسبب قيام مسلح بإطلاق النار عبر باب زجاجي في صحيفة محلية ب”أنابوليس” عاصمة ولاية ماريلاند.

وقد أعلن زعماء سياسيون في المنطقة، أن السلطات الأمنية قد قامت باعتقال المشتبه به، ولم يتم بعد التصريح عن الدوافع وراء شن هذا الهجوم الذي وقع عند مكتب صحيفة كابيتال جازيت.

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وأعلن رئيس مقاطعة آن أرونديل “ستيف شوه” في مؤتمر صحفي، أن مُطلق النار قيد الاحتجاز، ويجرى استجوابه خلال الوقت الراهن.

وأعلن “لاري هوجان” حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية في مؤتمر صحفي، أن الوضع مأساوي، وليست لدينا كل المعلومات حتى الوقت الحالي، ولا نستطيع أن نقدم كل المعلومات سوى أن لدينا عدة قتلى.

كما أوضح مسؤول في القانون قائلاً، أن تلك الواقعة تعد من الحوادث المحلية ولا تتعلق بالعمليات الإرهابية، وأشار إلى مكتب التحقيقات الاتحادي “إف بي آي” في موقع الحادث من أجل تقديم المساعدة إلى السلطات المحلية الأمريكية.

وقد أعلن مراسل شؤون المحاكم والجريمة في صحيفة كابيتال “جازيت فيل دافيس” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن العديد من الأشخاص قد أصيبوا في حادث إطلاق النار، وأكد أن مسلحاً واحداً هو من قام بإطلاق النيران على عدد من الأشخاص في مكتب الصحيفة والذي أدى إلى وفاة البعض منهم.

وأضاف قائلاً، ليس هناك ما هو أكثر رعبًا من سماع إطلاق النار على أشخاص، وأنت أسفل مكتبك ثم تسمع صوت إعادة تلقيم المهاجم لسلاحه.

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