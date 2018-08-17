فاتورة الكهرباء 2018 : موقع شركة الكهرباء السعودية ورابط حاسبة الاستهلاك التقديرية وطرق الاعتراض على قيمة الفاتورة

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فاتورة الكهرباء 2018 عبر موقع شركة الكهرباء السعودية وخطوات ورابط حاسبة الاستهلاك التقديرية نقدمه لكم من موقع مصر 365، هذا بعد أن قرر خادم الحرمين الشريفين توحيد موعد صرف الرواتب لجميع العاملين في المملكة العربية السعودية، ليصبح موعد صرف الرواتب الجديد يوم 27 من كل شهر ميلادي، وفقا للمرسوم الملكي الصادر.

وبناء على تلك القرارات الجديدة، قام خادم الحرمين كذلك بإصدار مرسوم آخر يقوم فيه بتوحيد موعد الإعلان عن قيمة فاتورة الكهرباء، بحيث يتم الإعلان عن الفاتورة يوم 28 من كل شهر ميلادي، ولهذا نوفر لكم اليوم ومن خلال موقعنا رابط استعلام فاتورة الكهرباء 2018 من موقع شركة الكهرباء السعودية وكذلك خطوات حاسبة الاستهلاك التقديرية، تابعونا.

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فاتورة الكهرباء 2018

استعلام فاتورة الكهرباء 2018 واحدة من الخدمات الإلكترونية التي بدأت شركة الكهرباء السعودية في تقديمها للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، هذا بعد أن أعلن خادم الحرمين الشريفين قراره الخاص بإصدار فواتير الكهرباء يوم 28 من كل شهر ميلادي، حيث قامت الشركة بإطلاق الرابط الرسمي الذي سيتم من خلاله إستعلام الفاتورة شهريًا، بعد أن تم إلغاء إصدار فواتير الكهرباء الشهرية.

هذا وسعيًا وراء تطوير الخدمات المقدمة من شركة الكهرباء السعودية، فإن الشركة قد يسرت الحصول على فواتير الكهرباء الإلكترونية الشهرية أيضًا من خلال تطبيق الكهرباء ALKAHRABA والذي تم إطلاقه مؤخرًا، وأقبل عليه المواطنين، وأعلنت الشركة السعودية عن ارتفاع أعداد المستخدمين لهذا التطبيق حتى تجاوزوا 3.5 مليون مستخدم خلال فترة وجيزة.

شركة الكهرباء السعودية

فواتير الكهرباء 2018 من شركة الكهرباء السعودية من المقرر أن يتم إصدارها في يوم 28 من كل شهر ميلادي، هذا طبقا للمرسوم الصادر عن خادم الحرمين الشريفين، والذي قرر فيه توحيد موعد صرف رواتب جميع العاملين في المملكة العربية السعودية في يوم 27 من كل شهر ميلادي، وكذلك إعلان موعد إصدار الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي، هذا ونظرًا لحاجة البعض منكم لتقديم شكوى بخصوص فاتورة الكهرباء الصادرة وآلية حساب الفاتورة، إليكم الفيديو التالي لتوضيح الطريقة التي يمكن من خلالها تقديم الشكاوى.

التعريفة الجديدة لاستهلاك الطاقة

هذا وبدأت المملكة العربية السعودية من بداية عام 2018 في تحديد تعريفة جديدة لاستهلاك الطاقة، هذا وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة في المملكة العربية السعودية في تنفيذه، بحيث قامت من خلاله برفع قيمة تعريفة استهلاك الطاقة الكهربائية وكذلك تقديم الخدمات، ويمكنكم التعرف على التعريفة الجديدة لاستهلاك الطاقة في المملكة العربية السعودية من خلال الفيديو التالي:

الاستهلاك الإجمالي (ك و س/شهر) قيمة الفاتورة قبل التعريفة قيمة الفاتورة بعد التعريفة 1000 50 180 2000 100 360 3000 200 540 4000 300 720 5000 500 900 6000 700 1080 7000 1000 1380 8000 1300 1680 9000 1600 1980 10000 1900 2280

رابط استعلام فاتورة الكهرباء في السعودية

تتيح شركة الكهرباء السعودية خدمة استعلام فاتورة الكهرباء الشهرية الإلكترونية من خلال موقعها الرسمي، هذا بعد أن تم إلغاء الفاتورة الورقية التي كان يتم إصدارها من قبل، هذا وفقا للمرسوم الصادر من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك “سلمان بن عبد العزيز” مؤخرًا، واستعلام فاتورة الكهرباء 2018 في المملكة العربية السعودية يكون من خلال رابط استعلام فاتورة الكهرباء في السعودية 2018 والذي تم الإعلان عنه بصورة رسمية.

تقديم الشكاوى

تتيح شركة الكهرباء السعودية إمكانية تقديم الشكاوى من قبل المواطنين ممن لديهم إعتراض على قيمة الفاتورة الإلكترونية التي تم تحريرها، وتقوم الشركة باستقبال الشكاوى من خلال واحدة من الطرق التالية، والتي يمكنكم تقديم الشكاوى من خلالها:

موقع شركة الكهرباء السعودية.

تطبيق الكهرباء ALKAHRABA

مركز خدمة المشترك رقم 920001100

موقع شركة الكهرباء الإلكتروني

حسابات الشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أو فيس بوك

الرابط الرسمي للاستعلام عن الفاتورة