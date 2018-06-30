تصريحات هامة لمسؤولين أمريكيين حول إنتاج كوريا للوقود النووي

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نشرت شبكة “إن بي سي الإخبارية” نقلاً عن مسؤولين أمريكيين اليوم الموافق يوم السبت 30 يونيو 2018، أن وكالة المخابرات الأمريكية تعتقد أن كوريا الشمالية تعمل على زيادة إنتاجها من الوقود المستخدم في الأسلحة النووية في عدد من المناطق السرية خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف المسؤولين الأمريكيين في تصريحاتهم، أن كوريا الشمالية ربما تقوم بمحاولة من أجل إخفاء تزويدها للوقود النووي، بينما تسعى للحصول على بعض التنازلات في المفاوضات النووية مع واشنطن.

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وقد أعلنت الشبكة الإخبارية، أن أحدث تقييم قد تم إصداره من قبل وكالة المخابرات الأمريكية يتعارض مع وجهة نظر “دونالد ترامب” الرئيس الأمريكي، والذي صرح في تغريدة له بعد القمة التي عقدت خلال 12 من شهر يونيو مع “كيم جونج أون” زعم كوريا الشمالية، قائلاً: لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية.

كما أعلنت الشبكة الإخبارية “إن بي سي” تصريحات صادرة عن خمسة من المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية لم يتم التصريح عن أسمائهم، حيث أعلنوا أن كوريا الشمالية قد كشفت خلال الأشهر الأخيرة عن إنتاجها من اليورانيوم المخصب بغرض صنع الأسلحة النووية، حتى أثناء قيامها بجهود دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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