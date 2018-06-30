تابع .. تصريحات هامة لزعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج

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أعلنت زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج “مريم رجوي” قائلة: إن إسقاط نظام الملالي على يد الشعب الإيراني، والمقاومة أمر محتوم ولا مفر منه، وجاءت تلك التصريحات أثناء لقاءها مع المستشار القانوني للرئيس الأمريكي “رودي جولياني”.

وقد تم عقد اللقاء بين الطريفين في مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية القائم في العاصمة الفرنسية “باريس” عشية المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية، وقد تم عقد اللقاء من أجل مناقشة أخر التطورات الخاصة بالمشهد الإيراني.

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وأكدت زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج على استمرار الانتفاضة، على الرغم من حملات الاعتقال والقمع الواسعة، يظهر استعداد الظروف الموضوعية والحالة الملتهبة للمجتمع الإيراني من جهة، وأحقية استراتيجية المقاومة والدور الواضح الذي تلعبه معاقل الانتفاضة من جهة أخرى.

كما أعلن “رودي جولياني” عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية والتي أعلنت أن النظام الإيراني قد قام باغتصاب سلطة الشعب، وأضاف أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته قد أكد عدة مرات على أن النظام الإيراني فاسد، وإن الإيرانيين هم من أولى ضحاياه.

كما أكد على أنه كان من الموقعين على بيان ثلاثة وثلاثين من الشخصيات الأمريكية البارزة والذي تم توجيهه إلى “مؤتمر الإيرانيين”، والذي تم إصداره تحت عنوان “إيران الحرة البديل” من أجل دعم “المجلس الوطني للمقاومة والإيرانية، وبرنامج الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية.

وقد أكد البيان على ضرورة اتخاذ سياسية حازمة تجاه النظام الإيراني والذي يعد خطوة أولى، ثم يليه خطوة ثانية وهي الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والبديل الديموقراطي للمجلس الوطني للمقاومة، والذي يكافح من أجل جمهورية تقوم على فصل الدين عن الدولة.

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