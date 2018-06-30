لم سعى منفذ الهجوم على صحيفة “كابيتال جازيت” في الولايات الأمريكية لقتل أكبر عدد ممكن؟

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صرحت الشرطة الأمريكية: أن منفذ الهجوم على صحيفة “كابيتال جازيت” القائمة في مدينة أنابوليس التابعة لولاية ميرلاند تحصن خلف باب بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وقد أعلنت الشرطة الأمريكية أن منفذ الهجوم قد سعى إلى الانتقام منذ سنوات عديدة من الصحيفة، وأوضحت أن القاتل يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاماً، ويسمى “جارود راموس” من ولاية مريلاند.

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وأشارت الشرطة الأمريكية إن السلاح المستخدم في الهجوم هو “بندقية” قد تم شرائها من قبل الجاني بطريقة قانونية، وأسفر الحادث عن مقتل خمسة موظفني في صحيفة “كابيتال جازيت”، وإصابة اثنين أخرين بجروح.

وقد أمر مدعى المقاطعة “ويس آدامز” أنه قد تم حبس القاتل بدون إمكانية لإطلاق سراحه بكفالة، بعد أن تم توجيه تهمة قتل من الدرجة الأولى لعدد 5 أشخاص.

وقد أعلن قائد شرطة مقاطعة “آن ارونديل” أن المشتبه به كان هناك من أجل قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وقد أكدت الشرطة أن القاتل يقيم في لوريل المجاورة لولاية مريلاند.

كما تم الإعلان عن أن القاتل كان يكن نوع من الضغينة ضد صحيفة كابيتال جازيت، على خلفية قيام الصحيفة بنشر مقالة خلال عام 2011 عن “قضية تحرش” قد رفعت ضده من أحد زملائه في المدرسة الثانوية.

وقد قامت الشرطة الأمريكية في شهر مايو لعام 2013 بالتحقق في تعليقات تهديد قد تم نشرها عبر الإنترنت ضد الصحيفة، ولكن صحيفة “كابيتال جازيت” لم توجه أي اتهامات خشية تصعيد الوضع، وقد تم توجيه تهديدات مبهمة إلى الصحيفة والصحفيين.

كما رفض المشتبه به التعاون مع المحققين وقد التزم الصمت أثناء مثوله أمام المحكمة، وقد قامت صحيفة كابيتال جازيت بتكريم الضحايا تحت عنوان رئيسي قد تم إصداره وهو “مقتل 5 أشخاص من صحيفة كابيتال”.

وعقب تلك الواقعة الدامية، فقد أمرت الشرطة الأمريكية بإرسال تعزيزات أمنية إلى عدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى، بعد واقعة مقتل 5 أشخاص من صحيفة كابيتال جازيت، واصابة اثنين أخرين بجروح.

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