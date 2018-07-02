ترامب يحذر إيران: تضع نفسها في مأزق كبير جدا

Advertisements

وجه الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، تحذيرا شديد اللهجة ، إلى الجمهورية الإيرانية ، بشأن تفكير قادتها ، في تخصيب اليورانيوم ، حيث قال : « في حال فعلت إيران هذا الأمر ، فسوف تكون وضعت نفسها في مأزق كبير جدا » .

وردا على سؤال ، بشأن إمكانية فرض عقوبات ، على شركات أوروبية ، حال تعاملها مع طهران ، قال الرئيس الأمريكي ، خلال حوار أجرته معه شبكة « فوكس نيوز » الأمريكية ، وأذاعته أمس الأحد ، : « بالطبع ، هذا ما سوف نفعله » .

Advertisements

وفيما يخص كوريا الشمالية، قال دونالد ترامب ، إنه يعتقد أن كوريا الشمالية ، جادة في عزمها تفكيك أسلحتها النووية ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى وجود كيمياء جيدة جدا ، مع زعيم كوريا الشمالية ، كيم جونج أون .

وأوضح الرئيس الأمريكي ، أنه ناقش العديد من القضايا ، مع كيم جونغ أون ، وكذلك ، أبرم معه اتفاقا ، معتقدا أنه يعتزم الوفاء بتعهداته ، إلا أنه مع ذلك ، قد يكون مخطئا في ظنه .

وعن الشأن الأمريكي الداخلي ، تحدث الرئيس الأمريكي ، عن عزمه تطبيق المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك بحلول شهر أكتوبر المقبل ، موضحا أن هذه الإصلاحات ، سوف تستهدف الطبقة المتوسطة .

وأكد دونالد ترامب ، أنه يركز في المرحلة الحالية ، على الاتفاقات التجارية ، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية ، لديها أسوأ اتفاقات تجارية على الإطلاق ، ما يجعلها تخسر الكثير من الأموال .

وتطرق الرئيس الأمريكي ، إلى عزمه جعل العلاقات التجارية ، التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية ، بباقي دول العالم ، متبادلة ومنصفة ، موضحا في الوقت ذاته ، أن العديد من دول العالم ، باتت تسعى مؤخرا ، لإبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك بسبب الثقة ، التي يحظى بها لدى الآخرين .

وزاد دونالد ترامب ، قائلا إنه انتهى تقريبا ، من تعديل الاتفاق التجاري مع كوريا الجنوبية ، وةالذي وصفه بأنه كان « مروعا » ، متابعا : « هذا الاتفاق ، كان من المفترض أن يوفر 200 ألف فرصة عمل ، إلا أن هذه الفرص ، تم توفيرها في كوريا الجنوبية ، وليس في الولايات المتحدة الأمريكية » .

وبشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ، « نافتا » ، أوضح دونالد ترامب ، أنه يمكنه توقيعها على الفور ، إلا أنه مازال غير راض عنها ، ويرغب في أن يجعلها منصفة بصورة أكبر .

وأكد الرئيس الأمريكي ، أن بلاده خسرت في العام الماضي 2017 ، نحو 817 مليار دولار ، في هيئة عجز تجاري ، موضحا أنه يسعى جاهدا ، لمعالجة هذه المشكلة ، عن طريق رفع التعريفات الجمركية على بعض المنتجات ، وإبرام اتفاقات تجارية مع الدول ، وأضاف : « هذه التعريفات ، تضر ببعض المؤسسات الأمريكية ، والتي يعلي بعضها ، مصلحته الشخصية على مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ، لذا ، فإن البعض يعارض هذه التعريفات » .

واستطرد دونالد ترامب ، قائلا إن الاتحاد الأوروبي ، يضر بالاقتصاد الأمريكي ، كما تفعل الصين ، لكن على نطاق أصغر ، موضحا أن الاتحاد الأوروبي ، يصدر السيارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، ويرفض كذلك ، فتح أسواقه أمام السيارات الأمريكية ، كما يصدر منتجاته الزراعية ، ويرفض المنتجات الأمريكية لحماية مزارعيه .

وتابع الرئيس الأميركي ، قائلا إن العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي ، بلغ في العام الماضي 2017 ، نحو 151 مليار دولار ، لصالح الكتلة الأوروبية ، في الوقت الذي تدفع فيه الولايات المتحدة الأمريكية ، أموالا طائلة على حلف شمال الأطلسي « ناتو » لحمايتهم .

وبشأن قراره الخاص ، بمنع فصل أسر اللاجئين ، أوضح دونالد ترامب ، أن زوجته ميلانيا ، شجعته على اتخاذ هذا القرار. بعد زيارتها للحدود مرتين ، وزاد : « ميلانيا وصفت الوضع ، بأنه ( محزن للغاية ) ، لكنها في الوقت ذاته ، أشادت بمهنية قوات حرس الحدود ، وقوات إنفاذ القانون ، كما رأت خطورة الوضع على الحدود » .

وأضاف الرئيس الأمريكي : « نرغب في الحصول على حماية قوية للحدود ، لأننا لا نرغب في وقوع الجرائم ، لكن الديمقراطيين لا يرغبون في الحدود ، ويودون التخلص من إدارة الهجرة والجمارك » .

ووج دونالد ترامب ، انتقادا لمن ينادون بتفكيك إدارة الهجرة والجمارك ، قائلا : « في حال حدوث ذلك ، سوف تكون البلاد بالخطورة التي تمنع المواطنين ، من الخروج من منازلهم » .