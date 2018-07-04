استخراج تأشيرة مجانية للعمل في الإمارات وتصاريح فورية لجميع الوافدين

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استخراج تأشيرة مجانية للعمل في الإمارات وخطوات الحصول على تصاريح فورية لجميع الوافدين نقدمها لكم، حيث تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين بصنع تصاريح الشغل للشركات التي تريد استقدام وتقديم وظيفة عامل من داخل البلد وذلك لأن الأوراق والشروط المطالب بها هى بغرض القبول المبدئي على استخراج تصريح عمل جديد.

استخراج تأشيرة مجانية للعمل في الإمارات

خطوات استخراج تصريح عمل جديد :

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طلب القبول المبدئي على تصريح شغل جديد عن كل عامل الفئة الأولى والثانية والثالثة 200 درهم إماراتي . القبول المبدئي على تصريح شغل جديد استقدام واستخدام موظف شامل بطاقة شغل مدة عامين ( الفئة الأولى 300 درهم إماراتي ، الفئة الثاني الفئة الثالثة 5000 درهم إماراتي . القبول المبدئي على تصريح شغل جديد استقدام واستخدام موظف لمن تجاوز عمر 65 سنة مشتمل بطاقة شغل مدتها عامين كافة الفئات 5000 درهم إماراتي .

تنص للمادة 1 من القرار الوزاري رقم 766 لعام 2015، يسمح تقديم تصريح شغل حديث للموظف بعد اختتام مدة شغله في العقود المحدودة أو غير المحدودة المدة، وهذا عند الحاجه في الذهاب إلى منشأة أخرى. يجوز ايضا أخذ التصريح الجديد لنوعي العقود أعلاه في الحالات الاتيه :

حال إثبات إخلال رب العمل بالتزاماته المنصوصة قانوناً أو بالإنفاق (من أمثلة ذلك لا الحصر: حال عدم دفع الأجور مدة أكثر من شهرين كاملين.

حال الشكاوى المقدمة من الموظفين على المنشأة التي يشتغلون بها بسبب عدم إلحاقهم بالشغل وقفل هذه المنشأة، ويستوجب في تلك الحالة تواجد تقرير من هيئة التفتيش بالوزارة يدل على عدم ممارسة المنشأة لنشاطها مدة أكثر من ستون يوما، على أن يكون الموظف قد راجع الوزارة خلال ستون يوما من وقت انقطاعة.

حال شكوى العاملين المقدمة من الوزارة للمحكمة، ويلزم في تلك الحالة وجود حكم لا رجع فيه لصالح الموظف مشتملا على مستحقاته في أجر ستون يوما على أقل تقدير، أو التعويض عن الطرد المتعسف أو انهاء العقد المحدد قبل اختتامه، أو أية مستحقات أخرى لم يقدمها رب العمل للموظف من نفسه من غير أسباب يقررها القانون، أو عدم منحه مكافأة نهاية الخدمة.

وفي حال تواجد العامل داخل الدولة، يجب عليه أن يكون في وضع يتيح له بنقل إقامته من كفيله الحالي إلى الكفيل الجديد.

تصريح العمل الجديد لفئة العاملين الغير مهرة

يمكن امتلاك تصريح شغل حديث إذا كان كلا من العامل وصاحب العمل متفقان عل إنهاء عقد العمل خلال فترة سريانه، بشرط أن يتم العامل مدة لا تقل عن 6 شهور عند رب العمل ولا يجب قضاء المدة المشار إليها في حالة الفصل التعسفي.

تصريح العمل الجديد لفئة العاملين المهرة

يستبعد العمال ضمن هذه الفئة من شرط اتمام مدو 6 شهور عند رب العمل، قبل اخذ تصريح للعمل عند صاحب منشأة أُخرى .

تشتمل فئة العمال المهرة المستويات المهارية الآتية

المستوى المهاري الأول: يتضمن الوظائف الاختصاصية والتي تحتاج الى قدر مرتفع من المهارات العلمية والفنية والإدارية ،بشهادة جامعية كحد أدنى.

المستوى المهاري الثاني: يشتمل على الوظائف الفنية والتي تحتاج وجود مهارات عقلية، ومهارات تطبيقية وإشرافية بشهادة معهد متوسط

المستوى المهاري الثالث: يشتمل العمال المهنين والتي تحتاج مهارات تطبيقية ومهنية تكفي إطار الوظيفة بصورة شاملة بشهادة المرحلة الثانوية.

الحصول على إقامة العمل

باستثناء أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، تعتبر الإقامة شرط رئيسي لكافة الوافدين الذين يريدون العمل أو الإقامة في دولة الإمارات، أيضا من جهه أخرى تعتبر من ضرورات الحصول على الكثير من الخدمات الضرورية، مثل إنشاء حساب مصرفي أو إصدار رخصة سواقة وغيرها، ويحدث الحصول على إقامة الشغل من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الوافدين في دولة الإمارة.

يتم الحصول على إقامة الوافدين بعد أخذ تصريح العمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يمكن مالكه من الدخول إلى دولة الإمارات بهدف الشغل، وهو صالح لفترة ستون يوما من وقت إصداره.

وبعد هذا، تقوم الشركة الكفيلة بتنظيم خطوات الحصول على الإقامة للموظف خلال شهرين والتي تشتمل على الكشف الطبي، والحصول على بطاقة مقيم، وبطاقة الشغل، وختم تأشيرة الإقامة على جواز سفره والذي يوضح أن العامل مقيم في دولة الإمارات بكفالة المؤسسة التي يعمل بها.

وتستخرج تأشيرة الإقامة من الإدارة العامة للإقامة الوافدين التابعة لوزارة الداخلية في دولة الإمارات، كما يستطيع الموظف بعد تمكينه من الإقامة كفالة أفراد اسرته للمجيء إلى الدولة والمكوث فيها.

استخراج التأشيرات بالخارج

لتيسير خدمة استخراج التأشيرات، أقيمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعداد من مراكز خدمة استخراج التأشيرات في كثير من دول في كافة انحار العالم، وتعمل مراكز اصدار التأشيرات بإتاحة الخدمات الإدارية المتعلقة بحتياجات تأشيرة العاملين، والتي تشتمل صحة الأوراق، وعمل الفحص الطبي، والبصمة البيومترية للمستفيد، بالإضافة منحه تأشيرة الدخول في بلده.

ويتم تسجيل المكفول للولوج إلى الدولة عن طريق البوابات الالكترونية المتواجدة في المنافذ، وذلك بهدف سعى الوزارة لتيسير الإجراءات وسرعة تنفيذها للمتعاملين.