إسرائيل تمنع ناشطة أمريكية يهودية من دخول أراضيها.. تعرف على الاسباب

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أعلنت الصحيفة الإسرائيلية “هآرتس” اليوم الاثنين عن منع السلطات الإسرائيلية ناشطة يهودية أمريكية من دخول أراضيها بسبب أنها تعمل “في حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل في العالم” والتي يتم معرفتها تحت مسمى “بي دي اس”.

وقد أشارت الصحيفة الإسرائيلية “إن السلطات الإسرائيلية في “مطار اللد” قد منعت فجر اليوم الناشطة آرييل جولد من الدخول إلى أراضيها باعتبارها ناشطة في منظمة كود بينك الأمريكية التي تتعاون مع حركة مقاطعة إسرائيل”.

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وأوضحت الصحيفة “أن آرييل جولد قد قامت بزيارة الأراضي الإسرائيلية وتبين في تلك الزيارة أنها ناشطة في المقاطعة لذلك قررت السلطات الإسرائيلية منع دخولها مرة أخرى إلى أراضيها إلا بتنسيق مسبق، وهذا ما حدث”.

وقالت الناشطة اليهودية الأمريكية قولها “أنها ترغب في الزيارة لتعلم اليهودية في الجامعة العبرية بالقدس”.

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