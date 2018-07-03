الولايات المتحدة الامريكية تحذر رعاياها من السفر إلى السودان .. لهذا السبب

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أطلقت السفارة الأمريكية بالخرطوم تحذير لجميع رعاياها بعدم السفر إلى دولة السودان، في ظل مخاوف من هجمات إرهابية محتملة قد تستهدف منشآت أجنبية وحكومية ومحلية في المناطق التي يرتادها الغربيون.

وقد طالب السفارة من جميع رعاياها في بيان صادر عنها بإعادة النظر بالسفر إلى دولة السودان لأسباب تتعلق بالاضطرابات المدنية والإرهاب إلى جانب ارتفاع معدلات الخطورة في بعض من الأماكن.

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وقد نصحت السفارة الأمريكية بعدم السفر إلى “دارفور، وولاية النيل الأزرق، وولاية جنوب كردفان” بسبب النزاع المسلح في تلك المناطق والجريمة هناك، وقد جاء في بيان السفارة “إن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات في السودان، وخصوصاً في الخرطوم، والإرهابيون ربما يهاجمون دون إنذار أو بعد إنذار يسير، ويستهدفون منشآت حكومية أجنبية ومحلية، ومناطق يرتادها الغربيون”.

كما جاء في البيان ” أعلنت جماعات إرهابية في السودان عن عزمها الإضرار بالمصالح الغربية والغربيين عبر عمليات انتحارية وتفجيرات وعمليات إطلاق نار وعمليات اختطاف، وإن حالة الطوارئ لا تزال سارية في ولايتي كسلا وشمال كرفان، ما يمنح قوات الأمن صلاحيات أكبر في الاعتقال، تم الإبلاغ عن اعتقالات تعسفية، تشم اعتقالات طالت أجانب، في جميع أنحاء البلاد”.

وقد أشار بيان السفارة الأمريكية بالخرطوم “ربما يفرض حظر التجول بدون سابق إنذار أو بعد إنذار يسير، ولا تعترف الحكومة السودانية بالجنسية المزدوجة ومن المرجح أن تعتبر الذين يحملون الجنسيتين الأمريكية والسودانية بمثابة مواطنين سودانيين فقط”.

وقد طالب السفارة الأمريكية من جميع موظفي الحكومة الأمريكية في دولة السودان باستخدام عربات مصفحة للسفر في مهام رسمية، كما نصحت أسرهم الذين تقل أعمارهم عن أحد وعشرين عاماً بعدم مرافقة ذويهم من موظفي الحكومة الأمريكية الذين يعملون في السودان.

كما أكد البيان “إن الجريمة العنيفة، مثل الاختطاف والسطو المسلح واقتحام المنازل وسرقة السيارات، منتشرة بشكل خاص في منطقة دارفور. حيث يتم استهداف الغربيين بشكل متكرر”.

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