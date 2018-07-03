الخارجية الأمريكية تدرس إدراج الحرس الثوري الايراني على قائمة الإرهاب

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تقوم الولايات المتحدة الأمريكية خلال الوقت الراهن بدراسة إدراج “الحرس الثوري الإيراني” على قائمة التنظيمات الإرهابية لوزارة الخارجية، وفي تقرير قد قامت بنشره الشبكة الأمريكية “سي إن إن” والذي جاء فيه تصريحات عن مسؤولين بارزين سابقين وحاليين مطلعين على تلك المسألة قولهم “إن البيت الأبيض يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية”.

وأضافت شبكة “سي إن إن” أن تلك المناقشات تدور منذ عدة أشهر، وتضمن عدد كبير من كبار المسؤولين داخل الدولة الأمريكية، إلا أنهم إلى الوقت الراهن لم يتوصلوا إلى توافق في الآراء.

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وأوضح التقرير أن قرار إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب هو ضمن سلطات وزارة الخارجية الأمريكية بشكل رسمي، وتحظى تلك المسألة بأهمية بالغة في إطار استراتيجية البيت الأبيض على نحو متزايد ضد الدولة الإيرانية.

وقد أطلق البعض تحذيرات من أن تلك المسألة تعد خطورة بالغة على المنشآت الأمريكية وعلى الأفراد الأمريكيين في الخارج، حيث أن ذلك القرار سوف يسمح للبيت الأبيض بتجميد أصول الحرس الثوري، إلى جانب فرض حظر السفر وفرض عقوبات جديدة بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية القائمة بالفعل من قبل الرئيس الأمريكي.

وقد أعلن المدير التنفيذي لمتحق الجاسوسية سباي ميوزيم، والمستشار الخاص المتقاعد حديثاً “كريس كوستا” موجهاً حديثه إلى الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قائلاً “الولايات المتحدة تحاول تغيير سلك إيران الخبيث، ولهذا الهدف التنصيف الخاص هو أداة مهمة جداَّ”.

وأيد أيضا مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هذا القرار حيث أعلن خلال الفترة السابقة قائلاً “هناك الكثير من الأشياء التي تجري مناقشتها، وأشياء من شأنها أن تبرهن أمورا ما، ونحن نرى أنها فعالة للغاية في الهدف النهائي، وهو ما يهم في نهاية المطاف، أليس كذلك؟ “الهدف النهائي هو إقناع إيران بأن تكون دولة طبيعية”.

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