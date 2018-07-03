ترامب: لو لم أكن هنا.. لكنا نخوض حرباً مع كوريا الشمالية الآن

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن المحادثات التي تتم مع كوريا الشمالية “تجري بشكل جيد” قبل زيارة “مايك بومبيو” وزير الخارجية الأمريكية خلال الأسبوع الحالي من أجل بحث نزع السلاح النووي.

وأعلن الرئيس الأمريكي في تغريدة له عبر موقع “تويتر” قائلاً “أجرينا كثيرا من المحادثات مع كوريا الشمالية، كل شيء يجري بشكل جيد! في الوقت نفسه لا صواريخ ولا تجارب نووية منذ 8 أشهر كل آسيا سعيدة وحدة الحزب المعارض الذي يضم (مصادر) الأخبار الكاذبة يشكو لو لم أكن هنا، لكنا نخوض حربا مع كوريا الشمالية الآن”.

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وكان الرئيس الأمريكي قد التقى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال شهري يونيو السابق في سنغافورة، حيث أن اللقاء لم يفض إلى الإجراءات المحددة أو أي برنامج زمني من أجل تفكيك الترسانة النووية بكوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة إلى كوريا الشمالية يوم الخميس القادم، وق أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز “أن بومبيو سيجري محادثات مع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية”.

وأشارت أن تلك الزيارة تهدف إلى مواصلة العمل بخصوص نزع السلاح النووي، وتعد هذه الزيارة هي الزيارة الأولى لكوريا الشمالية منذ أن عقد دونالد ترامب وكيم جونج أون قمة في سنغافورة منذ الثاني عشر من شهر يونيو لعام 2018.

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