مهن بالمملكة العربية السعودية ممنوع على الوافدين العمل بها

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مهن بالمملكة ممنوع على الوافدين العمل بها، حيث يعمل المسؤولون في المملكة العربية السعودية على فطام المملكة من المغتربين في الأشهر الأخيرة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية البلاد 2030 ، وهي خطة تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية والتصدي لقضية البطالة الوطنية الطويلة الأمد ، من بين عدة أهداف أخرى.

مهن جديدة بالمملكة ممنوع على الوافدين العمل بها

وفقا للإحصاءات، يعيش تسعة ملايين من المغتربين ويعملون في المملكة الغنية بالنفط، وفيما يلي بعض التحركات التي قامت بها الدولة مؤخرًا في محاولة تقليل الاعتماد على مهاراتهم.

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الحد من صحة تأشيرة العمل الوافدة من عامين إلى واحد

في وقت سابق من العام الماضي، أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الدكتور “علي الغفيص”، أمراً يقضي بتقليص صلاحية تأشيرات عمل الوافدين لموظفي القطاع الخاص في البلاد من سنتين إلى سنة، وقد تم اتخاذ القرار في محاولة لزيادة معدلات التوظيف بين الشباب السعوديين وقد بدأ سريانه بالفعل، وقد تم بناء على المادة 11 من قانون العمل، وهو حكم يمنح سلطة وزير العمل في المملكة لاتخاذ القرارات “التي تعتبر ضرورية لتحسين كفاءة سوق العمل”.

تقديم الضرائب الوافدة

دخلت أول ضريبة للمغتربين السعوديين حيز التنفيذ في 1 يوليو 2017، تدفع الرسوم التي تؤثر على المغتربين ومُعاليهم سنوياً عند إرسال تأشيرة الإقامة للتجديد أو عند إصدار تأشيرة جديدة، حدد مبلغ 100 ريال شهري (26 دولارًا) لكل فرد – وهو معدل يتوقع أن يزداد تدريجيًا كل عام حتى عام 2020 – تؤثر الضريبة الجديدة على حياة الملايين من غير المواطنين الذين يعيشون في المملكة.

في تصريح سابق قدمه مهندس يعيش في المملكة العربية السعودية مع عائلته، قال إن الضريبة لا يمكن تحملها بالنسبة لغالبية المغتربين المقيمين في البلاد.

وقال: أعمل كمهندس ، لذا يعتبر راتبي أعلى من المتوسط ​​مقارنة بالمغتربين الآخرين. وهذا هو السبب الوحيد الذي يجعلني أجد أن مبلغ الضريبة السنوي الحالي معقول ومعقول التكلفة. أما بالنسبة للعمال المغتربين الآخرين ، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في البناء، هو بالتأكيد أمر مكلف بالنسبة لهم في هذا الوقت.

أمر القطاع العام بإطلاق جميع العمال الوافدين خلال ثلاث سنوات

أيضا في عام 2017، طلبت وزارة الخدمة المدنية في المملكة من جميع الوزارات والدوائر الحكومية إنهاء العقود مع العمال الوافدين في غضون ثلاث سنوات، ووفقاً للوزارة، يوجد حالياً ما يقدر بـ 70،000 مهاجر يعملون في القطاع العام.

وقد تم الإعلان عن الخبر من قبل وزير الخدمات المدنية عبد الله الملفي خلال اجتماع ركز على التنفيذ الكامل لخطة “التأميم الوظيفي (السعودة)” بحلول عام 2020، تأميم المهن جزء حيوي من رؤية المملكة 2030.

سعودة 12 مهنة تجزئة للمواطنين السعوديين

في يناير / كانون الثاني 2018 ، أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ، الدكتور علي الغفيص ، قرارًا يقضي بتقليص 12 وظيفة بيع بالتجزئة للمواطنين السعوديين، وجاءت هذه الخطوة كجزء من جهود المملكة للحد من اعتمادها على العمالة الأجنبية.

وفقا لمتحدث باسم الوزارة ، خالد أبا الخيل ، فإن فئات التجزئة التالية ستصبح مخصصة لأبناء السعودية فقط:

محلات بيع الساعات محلات ملابس المعدات والأجهزة الطبية الاجهزة الكهربائية والالكترونية قطع غيار السيارات مواد البناء محلات بيع السجاد محلات السيارات والدراجات النارية محلات أثاث المنزل والمكتب محلات ملابس الأطفال محلات أدوات المطبخ المنزلية محلات الحلويات

الحد من الوظائف في مراكز التسوق وجعلها للمواطنين السعوديين

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أمراً يقيد العمل في مراكز التسوق المغلقة في المملكة العربية السعودية للرجال والنساء السعوديين”.

البدء في تدريب المواطنين على العمل في الوظائف التى يشعلها المغتربين

في منتصف عام 2017 ، بدأت المملكة في تقديم دورات تقنية قصيرة – من بينها الإلكترونيات المنزلية والحوسبة – إلى كل من الرجال والنساء السعوديين، في محاولة لتدريبهم على العمل في وظائف مملوءة حاليا من قبل المغتربين، أثبتت الفصول المجانية أنها تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب السعوديين ومن المقرر أن يتم تقديمها سنوياً.

إطلاق حملة تسمح للعمال المغتربين غير الشرعيين بمغادرة البلاد

في مارس، أطلقت المملكة العربية السعودية حملة، وهي حملة أعطت لمخالفي قانون الإقامة والموظفين فرصة لمغادرة البلاد دون الحاجة إلى دفع غرامات، في إطار الحملة ، التي دخلت حيز التنفيذ في 29 مارس 2017 ، أعلن ولي عهد المملكة الأمير محمد، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية ، عن فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر لمساعدة المغتربين غير المسجلين على تنظيم أوضاعهم أو مغادرة البلاد، وقيل إن أكثر من 600000 عامل وافد غادروا المملكة خلال الحملة.