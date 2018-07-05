التفاصيل الكاملة لإصابة شخصين بنفس المادة التي أدت إلى تسمم الجاسوس الروسي

Advertisements

أعلن قائد شرطة مكافحة الإرهاب في الدولة البريطانية قائلاً: أن هناك شخصين يرقدان في حالة حرجة بمستشفى في ويلتشير بعد تعرضهما لغاز الأعصاب نوفيتشوك وهي المادة نفسها التي تم استخدامها في هجوم استهدف الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال.

وتعود أحداث الواقعة بعد العثور على رجل وامرأة وهما بريطانيان الجنسية في حالة حرجة بمنزل قائم في أمسبري يوم السبت السابق، وتقع أمسبري على مقربة من “سالزبري” حيث تسمم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب خلال شهر مارس السابق لعام 2018.

Advertisements

وقد أدى حادث تسمم الجاسوس الروسي إلى توتر العلاقات بين كلا من الدولة البريطانية والدولة الروسية، كما قامت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بإدانة ذلك الحادث، وقد اتهمت الدولة الروسية بالوقوف وراء تلك الأحداث.

أقرا المزيد روسيا تثير غضب بريطانيا بالمطالبة بضم “بوارو” لتحقيقات تسمم “سكاربيال”