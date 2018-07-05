تابع.. قرار هام من الدولة الألمانية حيال الدبلوماسي الإيراني المتهم بالإرهاب

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أعلنت مصادر قضائية عن اعتزام الدولة الألمانية تسليم الدبلوماسي الإرهابي الإيراني إلى الدولة البلجيكية من أجل مواجهة اتهامات له بالضلوع في مخطط تفجير اجتماع حاشد ضد المعارضة الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس.

كما ستقوم الدولة الفرنسية بتسليم إيراني آخر إلى بلجيكا من أجل محاكمته بالتهمة نفسها أيضًا، وقد تقوم السلطات البلجيكية بالفعل بالتحقيق مع اثنين من مواطنيها المنحدرين من أصول إيرانية بعد أن تم اعتقالها يوم السبت السابق.

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وقد تم اعتقال المواطنين البلجيكيين خلال يوم الاجتماع الجماهيري الذي تم تنظيمه من قبل “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” وكان بحوزتهما خمسمائة جرام من مادة “بيروكسيد الأسيتون” المتفجرة والتي قد تم العثور عليها على جهاز تفجير في سيارتهما.

وقد زعمت الدولة الإيرانية أنها لا علاقة لها بالمخطط الذي قد تم وصفه بأنه “عملية زائفة” قد تم تنفيذها من قبل شخصيات من داخل المعارضة الإيرانية، وقد حضر محامي الرئيس الأمريكي “رودي جولياني” في ذلك التجمع، وقد قام بإلقاء خطاب دعا فيه إلى “إسقاط حكام الدولة الإيرانية”.

وقد أعلن مصدر أوروبي “أن المسألة في غاية الحساسية، والبلجيكيون يقودون التحقيق”، كما أعلنت وزارة الخارجية التابعة لدولة النمسا يوم الثلاثاء السابق “أنها سوف تجرد الدبلوماسي الإيراني أسد الله إيه البالغ من العمر ستة وأربعين عاماً من وضعه الدبلوماسي بعد اعتقاله في الدولة الألمانية للاشتباه بصلته بالاثنين المقبوض عليهما في بلجيكا”.

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