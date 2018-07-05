5 أسباب تدفع النمسا لطرد الرئيس الإيراني وحاشيته

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أطلقت الصحيفة الألمانية “بيلد” في تقرير صادر عنها تحذير من زيارة “حسن روحاني”، الرئيس الإيراني إلى الدول الأوروبية، وقد سافر الرئيس الإيراني إلى النمسا بعد زيارته إلى سويسرا في محاولة إلى تحييد “العقوبات الأمريكية”.

وقد أعلنت الصحيفة الألمانية أن هناك خمسة أسباب تدفع ألكساندر فان دير بيلين رئيس النمسا والمستشار “سيباستيان كورتس” إلى إعادة الرئيس الإيراني وحاشية إلى ديارهم على الفور.

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إليكم الأسباب الخمسة:

السبب الأول: هو أن هذا النظام قد جعل من الدولة الإيرانية أكبر راعي للإرهاب في العالم، ويتمثل ذلك في تمويل الجماعات الإرهابية مثل حزب الله اللبناني، ومليشيات الحوثي، كما أن الإرهاب الإيراني لا يقتصر فقط على الشرق الأوسط بل طال الدول الأوروبية منذ سنوات عديدة. والسبب الثاني: أن النظام الإيراني هو أحد المنظمين الرئيسيين للحرب الأهلية التي اندلعت في الدولة السورية، والتي تسببت في أزمة اللجوء بعد ذلك، حيث فر أكثر من أحد عشر مليون سوري بما يعادل نصف سكان سوريا منذ اندلاع تلك الحرب، وكذلك هناك صورة مماثلة في أفغانستان، حيث تدرب القوات الإيرانية مقاتلي طالبان وكذلك في العراق. السبب الثالث: أن إيران تهدف إلى تدمير الكيان الصهيوني، وذلك يرجع إلى توجهات الصحيفة الألمانية في هذا الصدد. السبب الرابع: أن الشعب الإيراني يعاني من الحكومة الدينية، ويحتاج إلى دعم من الدول الأوروبية بدلاً من الترحيب برجل يرتكب نظامه جرائم حقوقية بشكل يومي، فضلاً عن إنفاق مليارات الدولارات على التسليح، ودعم الجماعات الإرهابية، وترك الشعب الإيراني يعاني من انهيار الاقتصاد الداخلي. السبب الخامس: يتمثل في البرنامج النووي الإيراني والذي لم يمنع الاتفاق النووي المبرم خلال عام 2015 من أن يقلل من النهج العدواني للدولة الإيرانية بل استمر بشكل أكثر كثافة.

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