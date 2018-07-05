تابع .. تفاصيل اغتيال المساعد العسكري لمقتدى الصدر بالنجف

Advertisements

قام مجهولون باغتيال المساعد العسكري لزعيم التيار الصدري “شوقي حداد” في دولة العراق مقتدى الصدر في محافظة النجف.

وقد أعلنت الوكالة التركية “الأناضول” نقلاً عن مصدر أمني عن قيام مسلحين مجهولين باقتحام منزل شوقي حداد والقائم في مدينة الكوفة التابعة لمحافظة النجف، وقد قاموا بإطلاق النار عليه باستخدام أسلحة مزودة بكواتم للصوت، ولاذوا بعدها بالفرار.

Advertisements

وقد أعلن المصدر الأمني، أن قيادة الشرطة والسلطات الأمنية قد قامت بفتح تحقيق موسع من أجل معرفة الجهات المسؤولة عن عملية الاغتيال، وأشار إلى أن أسباب الاغتيال غير معروفة إلى الوقت الراهن.

ويجدر هنا الإشارة إلى شوقي حداد، المساعد العسكري لمقتدى الصدر، وهو أحد القياديين البارزين لحركة سرايا السلام، وكانت كتلة “سائرون” التي يقودها مقتدى الصدر.

قد حصلت الكتلة على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي تمت مؤخرا في دولة العراق وحصلت على مقاعد تقدر بحوالي أربعة وخمسين مقعداً من أصل ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً.

وشوقي حداد هو أحد القادة البارزين في سرايا السلام والمساعد العسكري لمقتدى الصدر، وجاءت عملية الاغتيال بعد أقل من أسبوع على حل الصدر “معظم التشكيلات العسكرية” لفصيلة المسلح “سرايا السلام” من أجل العمل على تقوية الحكومة العراقية القادمة والشرطة والجيش.

وتعد سرايا السلام هي الجناح العسكري للتيار الصدري، وتعد أيضًا جزء من الحشد الشعبي الذي يقاتل إلى جانب القوات العراقية قد تنظيم داعش الإرهابي على مدى ثلاثة سنوات.

ويرتكز انتشار مسلحي “سرايا السلام” في المناطق التالية “سامراء، والدجيل جنوب محافظة صلاح الدين، وبلد، إلى جانب عدد من محافظات جنوب ووسط العراق ذات الأكثرية الشيعية”.

أقرا المزيد أسرار خطيرة عن «اغتيال السادات» في وثائق «بي بي سي»