تابع .. هزة أرضية بقوة 4,2 ريختر ضربت جنوب لبنان

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أعلنت وكالة “سبوتنيك” عن تعرض الدولة اللبنانية الليلة إلى هزة أرضية قد شعر بها عدد كبير من سكان الجنوب اللبناني وكذلك العاصمة بيروت من دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار تذكر.

ويجدر الإشارة أن الهزة الأرضية قد ضربت صباح اليوم منطقة “طبريا” ومنطقة الجليل في شمال دولة إسرائيل.

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وقد أعلنت القناة العاشرة الإسرائيلية عن استمرار الهزة الأرضية لعدة ثواني، وكانت قوة الهزة حوالي 4,2 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل.

وتبعاً لتصريحات القناة العبرية فإنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي خسائر أو أضرار في الممتلكات أو الأرواح البشرية جراء الهزة الأرضية إلى الوقت الراهن.

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