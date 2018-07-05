الرئيس اليمني يثمن تضحيات شعبه في مواجهة «حرب ظالمة»

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اجتمع الرئيس اليمني ، عبد ربه منصور هادي ، مع القيادات التنفيذية في محافظة « الضالع » ، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، رئيس الوزراء اليمني ، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية ، الدكتور عبد الله العليمي ، واللواء ركن علي مقبل صالح ، محافظ الضالع ، ووكلاء المحافظة ، والوكلاء المساعدين ، وعدد من الوزراء المعنيين .

وخلال اللقاء ، تحدث الرئيس اليمني ، عن تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية ، ووقوف أبناء الشعب اليمني ، وبدعم وإسناد من الأشقاء في دول التحالف العربي ، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ، وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة ، في مواجهة المليشيات الحوثية الإيرانية ، ومشروعها الظلامي الدخيل ، على بلدنا ومجتمعنا ومحيطنا ، بصورة عامة ، ذلك المشروع الفارسي ، المتلبس بالزيف والادعاءات الباطلة ، حسب قول الرئيس اليمني .

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وثمن عبد ربه منصور هادي ، التضحيات ، وصمود أبناء الشعب اليمني ، من أجل استعادة الوطن ، في إطار محيطه وهويته ، القومية العربية ، كما تطرق كذلك ، إلى جهود الدولة ، في تطبيع الأوضاع ، وتقديم الخدمات والاحتياجات الممكنة ، كي يتجاوز الشعب اليمني ، تداعيات معاناة ، وحرب ظالمة ، طالت شرائح المجتمع المختلفة .

وزاد الرئيس اليمني : « بدأنا تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الضرورية ، وبتعاون ودعم الأشقاء في التحالف ، والصناديق المانحة ، وسوف نعمل على تعزيز ذلك ، من أجل تحقيق مطالب شعبنا الأساسية ، المتمثلة في توفير خدمات المياه ، والكهرباء ، والصحة ، والتعليم ، والطرقات ، التي فشلت الحكومات المتعاقبة ، ومنذ ستين عاما ، في توفيرها .

وخلال الاجتماع ، وجه عبد ربه منصور هادي ، الحكومة اليمنية ، باعتماد مبلغ مليار ريال ، لمحافظة « الضالع » ، من أجل مواجهة الاحتياجات العاجلة ، من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية .

بدوره ، أعرب محافظ الضالع ، اللواء ركن علي مقبل صالح ، عن سعادته وامتنانه ، باللقاء مع الرئيس اليمني ، مضيفا أن هناك العديد من المشروعات ، التي تم إنجازها ، في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية ، التي يمر بها الوطن ، إلا أن الاحتياج المتزايد ، في قطاعات المياه ، والكهرباء ، والصحة ، والتعليم ، والطرقات ، وغيرها ، هي أساس الحياة ، ومرتكز مقومات الدولة .

وخلال الاجتماع ، تحدث الوكلاء والمدراء المعنيين ، عن واقع مرافق وزاراتهم ، والاحتياجات والطموحات المنتظرة ، حيث عقب الوزراء المعنيين ، على جملة المطالب والاحتياجات ، في إطار وزاراتهم ، لافتين إلى عدد من المشروعات ، التي تم تنفيذها ، وأخرى لا زالت قيد الدراسة والتنفيذ ، بدعم حكومي ، أو عن طريق الأشقاء ، في المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، من خلال إعادة تأهيل وجاهزية ، عدد من المدارس في المحافظة ، فضلا عن إعادة تأهيل طريق « قعطبة – الضالع – الحبيلين » ، بتمويل من المملكة العربية السعودية ، واستئناف مشروع « العوابل – القزعة – بن مسلم » ، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء ، ومشروع « العوابل – مريس » .

وفي هذا السياق ، طالب الرئيس اليمني ، عبد ربه منصور هادي ، باستكمال الطريق الدائري ، لمدينة الضالع ، عبر التمويلات المرصودة ، لإعادة الإعمار .