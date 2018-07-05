شكري: الشرعية الدولية تكفل حقوق الفلسطينيين.. وحان الوقت لإنهاء الصراع

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علق وزير الخارجية المصري ، السفير سامح شكري ، على ما يسمى بـ« صفقة القرن » ، قائلا : « مصر تسعى في الوقت الحالي ، إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة » .

وخلال حواره في برنامج « بالورقة والقلم » ، المذاع على قناة « TEN » الفضائية ، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي ، أضاف السفير سامح شكري ، أن هناك سلسلة طويلة من المفاوضات ، وهناك شرعية دولية ، متمثلة في قرارات مجلس الأمن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وأيضا « اتفاقيات أوسلو » ، و كلها تقود إلى التوصل لحل ، مبني على إقامة دولتين .

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وزاد وزير الخارجية المصري : « نرى أهمية الانتهاء من هذا الصراع ، من أجل فتح آفاق جديدة ، من الاستقرار والتقدم لشعوب المنطقة ، فضلا عن للتأكيد ، بأن الشعب الفلسطيني ، يستحق أن يكون له دولته ، وينعم بنفس الحقوق »

واستطرد السفير سامح شكري ، قائلا ، إن حقوق الشعب الفلسطيني ، مكفولة بحكم قرارات الشرعية الدولية ، متابعا : « حان الوقت للتعامل ، وإنهاء هذا الصراع ، عن طريق المفاوضات » .