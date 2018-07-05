الرئيس اليمني يتعهد بتقديم العلاج للمقاتلين الجرحى: واجبنا ومسؤوليتنا

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قال عبد ربه منصور هادي ، الرئيس اليمني ، إن تفعيل الجبهات والمقاومة ، في محافظة « آب » ، أمر مهم للغاية ، على اعتبار أن محافظة « آب » ، حجز الزاوية في مسرح العمليات ، لفك الحصار عن مدينة « تعز » ، فضلا عن تضييق الخناق ، على الميليشيات الحوثية الإيرانية ، واستكمال عملية التطهير ، نحو العاصمة اليمنية « صنعاء » .

جاء ذلك ، خلال استقبالهة الرئيس اليمني ، عبد ربه منصور هادي ، القيادات العسكرية والأمنية ، في محافظة « آب » ، بحضور الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، رئيس الوزراء اليمني ، والدكتور عبد الله العليمي ، مدير مكتب رئاسة الجمهورية .

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اللواء ركن عبد الوهاب سيف الوائلي ، محافظ « آب » ، وقائد المحور ، والقيادات العسكرية والأمنية ، استعرض خلال اللقاء ، التطورات والجهود المبذولة ، لاستعادة محافظة « آب » ، الرافضة لمشروع الكهنوت ، والانتصار لليمن الاتحادي الجديد ، المبني على الشراكة والعدالة والمساواة .

الرئيس اليمني ، عبد ربه منصور هادي ، قال إن هناك أدوار كبيرة ، تعلق عليكم ، باعتباركم من القيادات العسكرية والأمنية ، التي لها إسهامات ميدانية ، في مواجهة المليشيات الحوثية ، من أجل توحيد الجهود والصفوف .

وأكد عبد ربه منصور هادي ، اهتمام اليمن ، بالمتطلبات والاحتياجات العاجلة ، بما يعزز الجبهة الداخلية ، والاهتمام بأوضاع المقاتلين ، وإيلاء ملف الجرحى عناية خاصة .

ولفت الرئيس اليمني ، خلال اللقاء ، إلى دور الحكومة اليمنية في هذا الصدد ، وتكفل الدولة بعلاج مختلف الجرحى ، ومن كل الجبهات والمحافظات ، على اعتبار أنه ، واجب ومسؤولية وطنية وإنسانية ، لن نحيد عنها .