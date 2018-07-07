لماذا ترتفع أسعار النفط في المملكة العربية السعودية؟

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قالت لندن: عندما اجتمع آخر منتجي النفط الكبار في فيينا ، قالوا إنهم سيكبحون الأسعار المرتفعة من خلال زيادة الإنتاج، لماذا إذن أسعار النفط لا تزال ترتفع؟

تعهد مسؤولون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من كبار منتجي النفط مثل روسيا الشهر الماضي بزيادة إجمالي الإنتاج بنحو واحد بالمئة من إمدادات النفط العالمية، وضغط الرئيس ترامب على القضية أكثر من ذلك ، ودعا مرارا وتكرارا إلى انخفاض أسعار النفط.

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ومع ذلك ظلت الأسعار مرتفعة بعناد، وارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، إلى حوالي 78 دولاراً للبرميل.

تتعرض المملكة العربية السعودية لضغوط لزيادة إنتاجها من النفط بسرعة، لكن هذه الزيادات قد لا تكون كافية لتعويض الانخفاضات في ثلاثة بلدان تتصارع مع الأزمات “إيران وليبيا وفنزويلا”.

هذا ولقد خففت إدارة ترامب من مطالب دول مثل الصين والهند بإنهاء جميع واردات النفط من إيران، لكن السيد ترامب سعى مع ذلك إلى تأييد الدعم ضد طهران في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على قطاع الطاقة لديها.

في الوقت الحالي، تصدر إيران حوالي مليوني برميل نفط في اليوم، أي ما يعادل حوالي 2 في المائة من الإمدادات العالمية، لكن الولايات المتحدة تريد أن تحد بشكل كبير من قدرة طهران على بيع مواردها الطبيعية، وأن تأكل أي إمدادات إضافية من المملكة العربية السعودية أو روسيا أو أي مكان آخر.

وقال “أندرو كيلر”، الخبير السابق في العقوبات بوزارة الخارجية، والذي أصبح الآن شريكًا في شركة المحاماة هوجان لوفيلز: “إن الإدارة تضع إلى حد ما هذا الموقف المتشدد”.

لكن المحللين ما زالوا يزدادون تقديراتهم لمدى انخفاض صادرات الخام الإيرانية من بضع مئات آلاف برميل يوميا إلى نحو مليون، ومن شأن خسارة في الطرف الأعلى من هذا النطاق أن تقضي على الكثير من العرض الإضافي الذي وعد منتجو النفط في فيينا به.

وهذا الانقطاع الوشيك بعيد كل البعد عن الاضطراب المحتمل الوحيد الذي يثقل كاهل أسواق النفط، ففنزويلا، التي كانت في يوم ما منتجا رئيسيا، خفضت الإنتاج إلى النصف، إلى أقل من 1.4 مليون برميل في اليوم، حيث كان اقتصادها يعاني من فوهة وفرض عقوبات دولية على البلاد، مزيد من الانخفاض يبدو شبه مؤكد.

وفي غضون ذلك، يعني القتال بين مختلف الفصائل المسلحة في ليبيا أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لن تتمكن من توفير حوالي 850 ألف برميل يومياً ، معظم إنتاجها.

وقالت “هيليما كروفت” المحللة في بنك “آر بي سي كابيتال ماركتس” الاستثماري: “لقد تحول تقريباً إلى عاصفة جيوسياسية مثالية لأسواق النفط”. وأضافت أنه سيكون من الصعب على المملكة العربية السعودية “سد الفجوة التي تسببها فنزويلا وإيران والآن ليبيا”.

أدت عمليات خفض الإنتاج التي نفذتها منظمة أوبك وروسيا منذ فترة طويلة إلى استنزاف صهاريج التخزين التي كانت مملوءة مرة واحدة إلى مستويات أكثر طبيعية، وهذا يعني أن أي تهديد للمخرجات يكون له تأثير أكبر على أسعار النفط.

ومع نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة في ازدياد ، “يمكن أن تتخطى الأسعار 100 دولار للبرميل” ، ما لم يتم العثور بسرعة على الإمدادات لمواجهة أي انقطاع محتمل ، كما كتب المحللون في شركة FGE للاستشارات النفطية والغازية في مذكرة للعملاء.

وتستعد المملكة العربية السعودية بالفعل لتحل محل الإمدادات المتراجعة من إيران وأماكن أخرى – ارتفعت الصادرات السعودية بشكل كبير في يونيو ، بينما ارتفعت مستويات التخزين أيضًا ، وفقًا لمحللين في شركة كيروس ، وهي شركة مقرها باريس تراقب نشاط صناعة النفط باستخدام بيانات الأقمار الصناعية. روسيا تزيد صادراتها الخاصة.

ولكن هناك شكوك حول مقدار ما يمكن أن تفعله أي من البلدين وإلى أي مدى، وتزعم الرياض أن لديها طاقة إنتاجية تبلغ مليوني برميل يومياً، لكن محللين يقولون إن المملكة يمكن أن تضيف بشكل واقعي حوالي مليون برميل فقط إلى إنتاجها اليومي دون حفر إضافي.

ويتفق معظم المتنبئين على وجود مخزن عظمي عالمي كبير الآن، ولكن يمكن أن يتمدد في المستقبل، وتقدر Wood Mackenzie، وهي شركة استشارية في مجال الطاقة، الطاقة الاحتياطية العالمية بأنها 2.5 مليون برميل يومياً من الإنتاج الإضافي ، ومعظمها في أوبك.

فالتهديدات للإنتاج في إيران وليبيا وفنزويلا تأكل هذه الإمكانية، كما أن إمدادات نيجيريا عرضة لضربات العمال ومسائل أخرى، يشكل اعتماد سوق النفط المتزايد على صادرات النفط الخام من الولايات المتحدة مخاطرها الخاصة لأن موانئ ساحل الخليج يمكن إغلاقها بسبب الأعاصير في الصيف والخريف.

علاوة على كل هذه العوامل، أصبحت أسواق النفط أكثر تسييسًا ، مما قد يزيد من التذبذب، على سبيل المثال، كان السيد ترامب صريحًا على غير العادة بالنسبة لرئيس أمريكي في محاولته دفع أسعار البنزين إلى الأسفل من خلال مطالبة الملك سلمان ملك السعودية بزيادة الإنتاج، لكن محللين يقولون إن رد فعل إيران على فرض عقوبات أمريكية متجددة قد يؤثر على ديناميكيات السوق أكثر من ذلك.

وقال “هومايون فالكشاهي” محلل الطاقة الإيراني في شركة وود ماكينزي، إنه إذا تراجعت صادرات البلاد من النفط إلى أقل من مليون برميل في اليوم، فإن الوضع “قد يصبح خطيراً للغاية”.

وكان المسؤولون الإيرانيون يتحدثون عن المخاطر في مقابلة هاتفية من طهران، حذر “حسين كاظمبور أردبيلي” وهو مسؤول نفطي إيراني رفيع المستوى، من أن الأسعار قد ترتفع إلى 100 دولار للبرميل، أو حتى 140 دولاراً للبرميل، ما لم يتم تخفيف حدة التوتر وقال: “من الأفضل أن تبقي السوق بعيداً عن السياسة”.