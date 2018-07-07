مقتل وفقدان 56 شخص باليابان لهذا السبب

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أعلنت “‘إن إتش كيه” هيئة الإذاعة والتليفزيون في اليابان اليوم الموافق السبت: إن ما لا يقل عن خمسة وأربعين شخصاً فُقدوا مع تعرض غرب اليابان ووسطها لأمطار غزيرة أودت بحياة أحد عشر شخصاً.

وقد أطلقت “هيئة الأرصاد الجوية اليابانية” تحذير خاص بشأن الأحوال الجوية عبر أربع مقاطعات قائمين في غرب “جزيرة هونشو” الرئيسية في دولة اليابان.

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وقد حثت الهيئة جموع المواطنين اليابانيين على ضرورة توخي الحيطة والحذر من الانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار المصاحبة لرياح عاتية وسط ما تم وصفه بأنه “أمطار تاريخية”.

وقد أوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني “يوشيهيدي سوجا” قائلاً: أن ما يصل إلى ثمانية وأربعين ألف فرد من الشرطة اليابانية وعناصر الإطفاء وقوات الدفاع الذاتي في دولة اليابان قد استجابوا لأكثر من مائة بلاغ عن انهيارات أرضية ونداءات أخرى إلى النجدة.

وقد أعلنت “وكالة مكافحة الحرائق والكوارث اليابانية”، أنه بحلول صباح اليوم الموافق السبت قد تم إصدار أوامر إلى أكثر من 1,6 مليون شخص بمغادرة منازلهم وسط حالة من الترقب والخوف والقلق من حدوث فيضانات، وانهيارات أرضية أخرى مع توجيه العديد من النصائح إلى 3,1 مليون شخص أخرين قد غادروا بطريقة فعلية.

وقد تأثرت “جزيرة كيوشو” الواقعة في أقصى جنوب الدولة اليابانية، وقد أعلنت وكالة كيودو للأنباء، أن الأتربة ومخلفات الانهيارات الأرضية قد غطت أجزاء واسعة من الطريق السريع في شمال جزيرة كيوشو.

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