تابع.. تفاصيل انفجارات “مقديشو” العاصمة الصومالية اليوم

Advertisements

تعرضت “مقديشو” العاصمة الصومالية صباح اليوم السبت الموافق السابع من شهر يوليو الجاري إلى انفجاران وسط تصاعد أعمدة من الدخان.

وقد صرحت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن شاهد عيان، أن انفجاراً هائلاً قد وقع في العاصمة الصومالية “مقديشو”.

Advertisements

كما أعلنت مصادر عن الشرطة الصومالية، أن انفجاراً ثانياً قد وقع أمام مبنى تابع للشرطة في العاصمة الصومالية “مقديشو”، وذلك بعد دقائق من انفجار سيارة ملغومة في هجوم انتحاري بالقرب من القصر الرئاسي.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن حركة الشباب الإرهابية قد تقوم بتفجير بين وقت وأخر في إطار سعيها للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية.

أقرا المزيد تابع .. تفاصيل اغتيال المساعد العسكري لمقتدى الصدر بالنجف