السبب وراء الهجوم اللاذع الذي تعرض له “ضاحي خلفان” على تويتر

منذ 2 ساعتين عربي ودولي
السبب وراء الهجوم اللاذع الذي تعرض له “ضاحي خلفان” على تويتر
ضاحي خلفان

علق نائب رئيس شرطة دبي “ضاحي خلفان” بسخرية على نظام الحمدين في الدولة القطرية وسياسته التي تدعم الدول التي تتعرض بعدها لأزمات مع شعوبها.

وقد أعلن ضاحي خلفان في تغريدة له عبر الموقع الرسمي لتويتر قائلاً: إذا ساند تنظيم الحمدين حكومة نزل عليها غضب الله.. أيدت حكومة مرسى انقلب الشعب عليه، أيدت حكومة روحاني انقلب ترامب عليها.

وقد لاقت تغريدة ضاحي خلفان هجوم لاذع من النظام القطري وكذلك من حلفاء الدولة القطرية، ورد على تلك التعليقات بتغريدة أخرى جاء فيها التالي “الواحد لما يغرد عن قطر ما يهاجمه إلا حوثي أو إخوانجي، أو إيراني، أو شيعي متطرف، كارثة أصدقاء قطر المنبوذون في الوطن العربي”.

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