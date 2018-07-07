السبب وراء الهجوم اللاذع الذي تعرض له “ضاحي خلفان” على تويتر

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علق نائب رئيس شرطة دبي “ضاحي خلفان” بسخرية على نظام الحمدين في الدولة القطرية وسياسته التي تدعم الدول التي تتعرض بعدها لأزمات مع شعوبها.

وقد أعلن ضاحي خلفان في تغريدة له عبر الموقع الرسمي لتويتر قائلاً: إذا ساند تنظيم الحمدين حكومة نزل عليها غضب الله.. أيدت حكومة مرسى انقلب الشعب عليه، أيدت حكومة روحاني انقلب ترامب عليها.

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اذا ساند تنظيم الحمدين حكومة نزل عليها غضب الله…ايدت حكومة مرسي…انقلب الشعب عليها…ايدت حكومة روحاني انقلب ترامب عليها…😂😂😂😂اقشر — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 7, 2018

وقد لاقت تغريدة ضاحي خلفان هجوم لاذع من النظام القطري وكذلك من حلفاء الدولة القطرية، ورد على تلك التعليقات بتغريدة أخرى جاء فيها التالي “الواحد لما يغرد عن قطر ما يهاجمه إلا حوثي أو إخوانجي، أو إيراني، أو شيعي متطرف، كارثة أصدقاء قطر المنبوذون في الوطن العربي”.

الواحد لما يغرد عن قطر ما يهاجمه الا حوثي او اخونجي او يراني او شيعي متطرف…كارثة اصدقاء قطر المنبوذون في الوطن العربي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 7, 2018

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