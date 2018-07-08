الشركات السعودية تواجه عقوبات جديدة لهذا السبب

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أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن تغريم أصحاب العمل بقيمة 10،000 ريال سعودي في حالة مخالفتهم لقانون العمل الذي يتعلق بحقهم المتعاقد معهم في الحصول على عطلة، وفقا لما ذكرته صحيفة سعودي جازيت اليوم، وأدرج الحكم الجديد في الجدول المنقح للانتهاكات والعقوبات بموجب المادة 38 من القانون.

وتشكل اللائحة الجديدة جزءاً من مجموعة من الإجراءات الجديدة بموجب قانون العمل في المملكة العربية السعودية، والتي تم إصدارها من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية رداً على الطبيعة المتغيرة لسوق العمل في المملكة.

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وعلى سبيل المثال، هناك غرامة قدرها 10.000 ريال سعودي لأي صاحب عمل يسمح لموظف غير سعودي بالعمل في مهنة غير المهنة في تصريح العمل، سيتم تغريم أصحاب العمل مبلغ 2.000 ريال سعودي لحفظ جواز سفر الموظف أو الإقامة (تصريح الإقامة) أو بطاقة التأمين الطبي دون موافقته.

وإذا أخفقت الشركة في تلبية متطلبات الصحة والسلامة المهنية لموظفيها، فيمكن أن يواجهوا غرامة بقيمة 15000 ريال سعودي.

كما توجد غرامات لعدم فتح ملف والحفاظ على دقة محتوياته في مكتب العمل ، أو لعدم وجود لوائح تنظيمية أو عدم الامتثال لها، وعدم تقديم ملف حماية الأجور إلى مكتب العمل شهريًا.

يجب تسوية الغرامات في غضون شهر واحد بعد صدور العقوبة، والتي يؤدي فشلها إلى مضاعفة الغرامة.