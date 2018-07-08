سفير كازاخستان بالقاهرة يشيد بدور الأوقاف في مواجهة الفكر المتطرف

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قام اليوم وزير الأوقاف الدكتور “محمد مختار جمعة” باستقبال سفير كازاخستان بالقاهرة “أرمان إيسا غالييف” و سكرتير ثان بسفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة و “عمرو الرفاعي” وزير مفوض بوزارة الخارجية المصرية.

وقد تناولوا عقد مباحثات من أجل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعاون الديني، والعمل على مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بملف “الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية” في كازاخستان التابعة إلى “وزارة الأوقاف المصرية”.

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وقد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة قائلاً “نسعى دائما للتواصل الحضاري، وترسيخ أسس الحوار الحضاري بين البشر، ونعمل على نشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته، ومواجهة الفكر المتطرف”.

كما أكد وزير الأوقاف على أن “الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية القائمة في كازاخستان تعد أولى الجامعات التي حصلت جميع كلياتها على الاعتماد والجودة، كما حصلت على المراكز الأول في الدراسات الإسلامية من بين خمسة وسبعين جامعة قازقية”.

وقد أشاد سفير كازاخستان بالقاهرة بدور وزارة الأوقاف المصرية في مواجهة الفكر المتطرف، كما ثمن الجهود التي يبذلها وزير الأوقاف المصري في العمل على نشر الفكرة الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتطرف إلى جانب إصدارات وزارة الأوقاف العملية.

كما أعلن عن إشادته بدور “الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية” القائمة في كازاخستان في العمل على نشر الفكر الوسطي المستنير.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور محمد مختار جمعة بإهداء سفير كازاخستان نسخاً من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية والتي تسعى إلى نشر صحيح الدين، والعمل على مواجهة الفكر المتطرف.