إطلاق سراح امرأتين فلبينيتين ببغداد

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أعلن قائد شرطة محافظة ديالي العراقية “عن إطلاق سراح المرأتين الفلبينيتين اللتين تم اختطافها في العراق مساء أمس السبت”.

وقد أعلنت مصادر عسكرية “أن المرأتين كانتا قد سافرتا على الطريق الذي يربط بين بغداد ومدينة كركوك النفطية بصحبة ثلاثة فلبينيين آخرين حين تعطلت سيارتهم”.

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وبعد تعطل السيارة قد قامتا المرأتين بالخروج من السيارة ليقوم رجالا مجهولين يستقلون سيارة صفراء بخطف المرأتين.

وقد شهدت الأسابيع الماضية زيادة في عدد عمليات الخطف والهجمات التي يقوم بتنفيذها تنظيم داعش الإرهابي بالقرب من المنطقة التي قد تم بها خطف المرأتين.

وقد قام الإرهابيون بخطف ما لا يقل عن ثمانية من أفراد الأمن على الطريق السريع نفسه خلال شهر يونيو السابق ثم قتلوهم.

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