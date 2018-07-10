موقع نظام رايات الكلية التقنية 1439: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

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موقع نظام رايات الكلية التقنية 1439، حيث أعلنت مصادر مسؤولة في السعودية عن إطلاق “موقع رايات الإلكتروني” على أن يكون ذلك الموقع هو موقع تابع إلى “المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني” كما أوضحت المملكة أن هذا المشروع هو أهم وأحدث المشاريع التي قد تم طرحها من قبل المؤسسة.

وقد أوضحت المصادر أن أهداف إطلاق موقع رايات الإلكتروني هي دعم الطرق المتبعة “البرامج التدريبية” التي تقوم المؤسسة في تقديمها إلى المتدربات والمتدربين كما يمكن التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالموقع.

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موقع نظام رايات الكلية التقنية 1439

يعد موقع رايات هو “نظام إلكتروني” يفيد جميع المتدربات والمتدربين عن طريق نظام رايات للمتدربين عن طريق إمكانية الاستعلام عن جميع العمليات التدريبية مثل “جداول أو مواعيد الحضور، والشعب المتاحة، ومعرفة درجاتهم، وكذلك التعرف على نتائج الاختبارات”، وغير ذلك من الخدمات المتاحة من قبل “رايات الكلية التقنية”.

يعد موقع رايات هو “نظام الكتروني للمتدربين، يتيح لهم القيام بجميع العمليات التدريبية، كما يبقيهم على إطلاع تام بكل ما يهمهم خلال مسيرتهم التدريبية منذ لحظة تقدمهم وتسجيلهم إلى لحظة تخرجهم”.

الهدف من إطلاق نظام رايات

يعد الهدف الرئيسي من نظام رايات “الكلية التقنية” هو تطوير الأنظمة الإلكترونية كي تخدم جميع المتدربين بالكليات والمعاهد في السعودية.

خدمات نظام رايات للمتدربين

يقدم موقع رايات الإلكتروني إلى العديد من الخدمات والتي من أهمها:

إتاحة النظام لجميع المتدربين التسجيل بالمقررات الدراسية بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على الخطط الدراسية للفصول القادمة.

يتيح الموقع إلى المتدرب إلى التعرف على الشعب المتاح بها التسجيل.

يتمكن للمتدرب من الاطلاع على الجداول وكذلك طباعتها عبر الموقع الإلكتروني.

شروط القبول في رايات الكلية التقنية

ويجب أن تتوفر في المتدربين حزمة من الشروط ومنها التالي:

الشرط الأول يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي فلا يسمح لأي أجنبي الالتحاق بالبرنامج.

الشرط الثاني أن يكون المتقدم إلى البرنامج حاصل على دبلوم تخصص صحي في أحد المعاهد الإدارية، أو يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

الشرط الثالث: أن يكون المتقدم إلى البرنامج حاصل على دبلوم المعهد الوطني للتقنية.

الشرط الرابع: أن يكون المتقدم لم يتم قبوله من قبل في أحد البرامج الأخرى التي تتعارض معها برنامج نظام “رايات” في نفس الوقت.

طريقة التسجيل في نظام رايات الكلية التقنية

يمكن لجميع الراغبين في الانضمام في برنامج “رايات” التسجيل بالبرنامج من خلال “الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني”، ويتم بعدها اتباع جميع الخطوات المطلوبة، وملئها بطريقة صحيحة وبعد دقائق معدودة سوف يصبح المتقدم مشترك بالفعل في نظام رايات، وبعد ذلك يمكن منح المتقدم جميع خدمات البرنامج.

نتائج رايات الكلية التقنية

وقد تم الإعلان صباح يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر فبراير لعام 2018 من قبل “المؤسسة العامة لتدريب المهني والتقني” عن قيامها برصد الدرجات النهائية لجميع المتدربين والمتدربات في الكلية التقنية.

وقد أكد أنه قد تم رفع “النتيجة” عبر الموقع الرسمي لـ “رايات الكلية التقنية”، لكي يتمكن جميع المتدربين من الحصول على نتائجهم بكل سهولة ويسر عن طريق الاستعلام عن نتائجهم، ومعرفة جميع الدرجات الحاصلين عليها، وكذلك النسب المئوية لكل متدرب.

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