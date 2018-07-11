موعد صرف الدفعة التاسعة من دعم حساب المواطن 2018/ 1439

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موعد صرف الدفعة التاسعة من دعم حساب المواطن، مازل التسجيل مستمر في برنامج دعم حساب المواطن من أجل التسجيل في الدورة التاسعة التي سوف تودع في حسابات المستحقين في العاشر من أغسطس القادم.

وسوف يظل التسجيل في الدفعة التاسعة حتى ميعاد صرف دعم حساب المواطن في الدفعة الثامنة المرتقب أن يتم دفعها في 10 يوليو الحالي.

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موعد صرف الدفعة التاسعة من دعم حساب المواطن

وتشتمل الدفعة الثامنة مستفيدي الدعم في الدفعات السالفة الذين لم تتغير حالتهم، والمستفيدين الذين اكتملت طلبات تسجيلهم حتى العاشر من يوليو الحالي، وقد تضمنت الدفعة التاسعة مستفيدي الدعم في الدفعات السالفة الذين لم يتم حدوث أي تغيير على حالتهم، والمستفيدين الذين اكتملت طلبات تسجيلهم حتى العاشر من أغسطس المقبل .

وأعلن حساب المواطن الثلاثاء الماضي عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة داعيًا من لديه اعتراض أو مشكلة التقدم باعتراض وفق الآلية المعتمدة.

ويتضمن الدعم الذى يقدم من حساب المواطن الارتفاع في تغير أسعار المحروقات والكهرباء بعد اعادة التصحيح، وآثر تنفيذ القيمة المضافة على الاطعمة والأشربة، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وتشتمل شروط الأهلية في برنامج دعم حساب المواطن أن يكون المسجل من أبناء السعودية، ويتم استعباد ذلك أبناء المواطنة والزوج أو الزوجة من غير أبناء السعودية ومن يحملون بطاقات التنقل، وأن يقيم مستحق الدعم بشكل مستمر داخل السعودية بحيث لا يقيم خارج السعودية مدة أكثر من ثلاثة أشهر أثناء العام الماضى، كما يجب عدم مكوث المستحق للدعم في دار إيواء حكومية أو السجون، وتطابق البيانات المعلن عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تستند آلية الاستحقاق على مجمل دخل الأسرة وتعداد افرادها وعمر التابعين إذا كانوا أكبر أو أقل من 18 سنة.

ويقوم المستفيد بعملية التسجيل في برنامج دعم حساب المواطن عبر الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن ويقوم بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم المحمول ، ثم تتبع الخطوات إلى أن تنتهى عملية التسجيل.

تحتوي قيمة الدعم الشهرى من دعم حساب المواطن أي ارتفاع قد ياتى علي أسعار المحروقات والكهرباء بعد إجراء التعديل عليها اضافة إلى تنفيذ القيمة المضافة علي الاطعمة والمشروب, ولقد أفصح حساب المواطن عن نوعية الدخل التي يجب الإفصاح عنه عند التدوين في دعم حساب المواطن بالسعودية.

وأكد برنامج حساب المواطن بالسعودية علي على المواطنين بعدم إخفاء مصادر الدخل الحقيقية، لأن هذا سوف يترتب عليه عدم حصول المستفيد على دعم حساب المواطن ،واوضح أيضا أنه في حالة تواجد أى إختلاف في دخل المواطن المعلن عنه من قبل التدوين في الدعم عن الدخل المدون عند الجهات المختصة سوف يعاقب المسجل بعدم حصولة على الدعم لأن البرنامج يهدف إلى وصول دعم حساب المواطن للفئة المستحقة فعليا للدعم.

وقال برنامج حساب المواطن، عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر”، أنه على المستحقين للدعم زيارة صفحة لائحة دراسة الأهلية، وهذا للإطلاع على وضعية الأهلية.