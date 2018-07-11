بريطانيا تهدد «فيس بوك»

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أعلنت مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا ، إليزابيث دنهام ، اليوم الأربعاء ، عزمها فرض غرامة على شركة « فيس بوك » ، على خلفية انتهاكات لقانون حماية البيانات ، في ذات الوقت ، الذي يحقق فيه مكتب المفوضة ، في كيفية حصول شركة « كامبريدج أناليتيكا » للاستشارات ، على بيانات ملايين المستخدمين. بطريقة غير شرعية .

الرئيس التنفيذي لشركة « فيس بوك » ، مارك زوكيربيرج ، واجه استجوابا من قبل مشرعين أمريكيين ، ومشرعين من الاتحاد الأوروبي ، بشأن كيفية حصولز« كامبردج أناليتيكا » ، على بيانات 87 مليونا ، من مستخدمي « فيس بوك » ، بطريقة غير سليمة من خلال باحث .

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وفي إفادة عن مستجدات التحقيق ، الذي تجريه في استخدام تحليل البيانات ، من قبل حملات سياسية ، أوضحت إليزابيث دنهام ، عزمها تغريم شركة « فيس بوك » ، 500 ألف جنيه إسترليني ، ما يوازي 633 ألفا و850 دولارا ، وهو رقم صغير ، بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها السوقية ، 590 مليار دولار ، لكنه في الوقت ذاته ، أقصى مبلغ يمكن فرضه .

وأكدت مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا ، أن « فيس بوك » انتهكت القانون ، لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين ، حيث إنهاحلم تكن واضحة. بشأن « كيف تمكن آخرون. من الاستفادة من البيانات على منصتها » .

وفي بيان صحفي عنها ، قالت إليزابيث دونهام ، إن التقنيات الحديثة التي تستخدم تحليلات البيانات ، لاستهداف الأفراد ، تعطي جماعات الحملات السياسية ، القدرة على الاتصال بالناخبين الأفراد ، لكن ذلك لا يجوز ، أن يكون على حساب الشفافية والنزاهة ، والامتثال للقانون .

وتابعت مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا ، أنه بوسع « فيس بوك » ، الرد على المفوضة ، قبل صدور قرار نهائي ، لافتة إلى أنها تراجع التقرير ، وسوف ترد عليه في وقت قريب .

وقالت إيرين إيجان

كبيرة مسؤولي الخصوصية في « فيس بوك » ، إيرين إيجان ، قالت : « كما قلنا من قبل ، كان يتعين علينا عمل المزيد ، من أجل التحقيق في المزاعم ، بشأن « كامبريدج أناليتيكا ، واتخاذ إجراء في العام 2015 .